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США испытывают трудности с модернизацией истребителей F-35
США испытывают трудности с модернизацией истребителей F-35 - 30.04.2024, ПРАЙМ
США испытывают трудности с модернизацией истребителей F-35
США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35, заявил во вторник министр американских... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T22:42+0300
2024-04-30T22:42+0300
2024-04-30T22:42+0300
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ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35, заявил во вторник министр американских военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл. "У нас также есть финансовые ограничения, но мы очень нуждаемся в реализации следующей итерации возможностей", — сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США. По словам Кендалла, помимо нехватки финансирования, подрядчики Пентагона в настоящее время сталкиваются со сложностями в модернизации и усовершенствовании технических возможностей истребителей.F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения", разработанное корпорацией Lockheed Martin. Истребители начали эксплуатировать в 2011 году, сначала для учебных целей.
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сша, пентагон, модернизация
Вооружения, США, Пентагон, модернизация
США испытывают трудности с модернизацией истребителей F-35
США испытывают трудности с модернизацией самолетов F-35 из-за недостатка средств
ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35, заявил во вторник министр американских военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл.
"У нас также есть финансовые ограничения, но мы очень нуждаемся в реализации следующей итерации возможностей", — сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США.
По словам Кендалла, помимо нехватки финансирования, подрядчики Пентагона в настоящее время сталкиваются со сложностями в модернизации и усовершенствовании технических возможностей истребителей.
F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения", разработанное корпорацией Lockheed Martin. Истребители начали эксплуатировать в 2011 году, сначала для учебных целей.
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