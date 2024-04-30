https://1prime.ru/20240430/ssha-847819739.html

США испытывают трудности с модернизацией истребителей F-35

США испытывают трудности с модернизацией истребителей F-35 - 30.04.2024, ПРАЙМ

США испытывают трудности с модернизацией истребителей F-35

США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35, заявил во вторник министр американских... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T22:42+0300

2024-04-30T22:42+0300

2024-04-30T22:42+0300

вооружения

сша

пентагон

модернизация

https://cdnn.1prime.ru/img/83999/78/839997844_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_ee742e893d4eea2c28ad7c5febd0e46e.jpg

ВАШИНГТОН, 30 апр — ПРАЙМ. США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35, заявил во вторник министр американских военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл. "У нас также есть финансовые ограничения, но мы очень нуждаемся в реализации следующей итерации возможностей", — сообщил он во вторник на слушаниях в палате представителей США. По словам Кендалла, помимо нехватки финансирования, подрядчики Пентагона в настоящее время сталкиваются со сложностями в модернизации и усовершенствовании технических возможностей истребителей.F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей "пятого поколения", разработанное корпорацией Lockheed Martin. Истребители начали эксплуатировать в 2011 году, сначала для учебных целей.

https://1prime.ru/20240428/f-16-847788640.html

сша

пентагон

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, пентагон, модернизация