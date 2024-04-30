https://1prime.ru/20240430/tiktok-847810895.html

В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС

В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС - 30.04.2024, ПРАЙМ

В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС

На территории Евросоюза могут заблокировать социальную сеть TikTok, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T06:18+0300

2024-04-30T06:18+0300

2024-04-30T06:18+0300

европа

еврокомиссия

tiktok

https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg

МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. На территории Евросоюза могут заблокировать социальную сеть TikTok, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это не исключено", - цитирует ее газета Politico. Кроме того, европейский политик добавила, что Еврокомиссия стала первым ведомством в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны. На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии. Ранее Европейская комиссия в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в которое включены функции вознаграждений за "лайки". В Еврокомиссии, в частности, подозревают, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом, а инструменты вознаграждений могут оказывать негативное влияние на пользователей, в особенности детей, провоцируя привыкание и зависимость. В частности, в ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определенных заданий, таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей.

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, еврокомиссия, tiktok