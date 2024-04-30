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В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС
В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС - 30.04.2024, ПРАЙМ
В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС
На территории Евросоюза могут заблокировать социальную сеть TikTok, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T06:18+0300
2024-04-30T06:18+0300
2024-04-30T06:18+0300
европа
еврокомиссия
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. На территории Евросоюза могут заблокировать социальную сеть TikTok, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это не исключено", - цитирует ее газета Politico. Кроме того, европейский политик добавила, что Еврокомиссия стала первым ведомством в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны. На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии. Ранее Европейская комиссия в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в которое включены функции вознаграждений за "лайки". В Еврокомиссии, в частности, подозревают, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом, а инструменты вознаграждений могут оказывать негативное влияние на пользователей, в особенности детей, провоцируя привыкание и зависимость. В частности, в ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определенных заданий, таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей.
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европа, еврокомиссия, tiktok
ЕВРОПА, Еврокомиссия, TikTok
В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС
Урсула фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории ЕС
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. На территории Евросоюза могут заблокировать социальную сеть TikTok, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это не исключено", - цитирует ее газета Politico.
Кроме того, европейский политик добавила, что Еврокомиссия стала первым ведомством в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.
На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии.
Ранее Европейская комиссия в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в которое включены функции вознаграждений за "лайки". В Еврокомиссии, в частности, подозревают, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом, а инструменты вознаграждений могут оказывать негативное влияние на пользователей, в особенности детей, провоцируя привыкание и зависимость. В частности, в ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определенных заданий, таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей.