Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС - 30.04.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240430/tiktok-847810895.html
В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС
В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС - 30.04.2024, ПРАЙМ
В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС
На территории Евросоюза могут заблокировать социальную сеть TikTok, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T06:18+0300
2024-04-30T06:18+0300
европа
еврокомиссия
tiktok
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_14648dd9ba2f68d482efc7d22393f12f.jpg
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. На территории Евросоюза могут заблокировать социальную сеть TikTok, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Это не исключено", - цитирует ее газета Politico. Кроме того, европейский политик добавила, что Еврокомиссия стала первым ведомством в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны. На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии. Ранее Европейская комиссия в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в которое включены функции вознаграждений за "лайки". В Еврокомиссии, в частности, подозревают, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом, а инструменты вознаграждений могут оказывать негативное влияние на пользователей, в особенности детей, провоцируя привыкание и зависимость. В частности, в ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определенных заданий, таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83417/62/834176236_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c24059f93ee03c7215cde365cbe88856.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, еврокомиссия, tiktok
ЕВРОПА, Еврокомиссия, TikTok
06:18 30.04.2024
 
В ЕК не исключили блокировку TikTok на территории ЕС

Урсула фон дер Ляйен не исключила блокировку TikTok на территории ЕС

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона.
Иконка мобильного приложения TikTok на экране мобильного телефона. - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. На территории Евросоюза могут заблокировать социальную сеть TikTok, рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Это не исключено", - цитирует ее газета Politico.
Кроме того, европейский политик добавила, что Еврокомиссия стала первым ведомством в мире, сотрудникам которой запретили устанавливать TikTok на рабочие телефоны.
На прошлой неделе TikTok приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии.
Ранее Европейская комиссия в соответствии с новым законом ЕС о цифровых услугах направила владельцам TikTok повторный запрос доклада по оценкам рисков приложения TikTok Lite, в которое включены функции вознаграждений за "лайки". В Еврокомиссии, в частности, подозревают, что подобные оценки рисков компанией не проводились должным образом, а инструменты вознаграждений могут оказывать негативное влияние на пользователей, в особенности детей, провоцируя привыкание и зависимость. В частности, в ЕС опасаются программы премирования пользователей TikTok Lite за выполнение определенных заданий, таких как просмотр большого количества видео, оценка контента и приглашение друзей.
 
ЕВРОПАЕврокомиссияTikTok
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала