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В Европе признали новую зависимость от России

В Европе признали новую зависимость от России - 30.04.2024, ПРАЙМ

В Европе признали новую зависимость от России

Европа неосознанно начала зависеть от российских удобрений, заявил Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T14:24+0300

2024-04-30T14:24+0300

2024-04-30T14:24+0300

экономика

удобрения

минеральные удобрения

цены на удобрения

европа

россия

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Европа неосознанно начала зависеть от российских удобрений, заявил Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara International — одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. Азотные удобрения, необходимые для роста растений, производятся с использованием природного газа, и Россия все больше экспортирует их в Европу, отметил Хольсетхер в интервью газете Financial Times. "Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это происходило в случае с газом. Удобрения – это новый газ", — цитирует газета главу компании. Издание отмечает со ссылкой на данные Евростата, что за год, предшествующий июню 2023 года, ЕС вдвое нарастил импорт из России самого популярного азотного удобрения — мочевины (карбамида). В этом сезоне импорт из РФ ниже, но он все еще находится на исторически высоком уровне и составляет треть от общего объема импорта мочевины.

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удобрения, минеральные удобрения, цены на удобрения, европа, россия