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В Европе признали новую зависимость от России
В Европе признали новую зависимость от России - 30.04.2024, ПРАЙМ
В Европе признали новую зависимость от России
Европа неосознанно начала зависеть от российских удобрений, заявил Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T14:24+0300
2024-04-30T14:24+0300
2024-04-30T14:24+0300
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Европа неосознанно начала зависеть от российских удобрений, заявил Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara International — одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений. Азотные удобрения, необходимые для роста растений, производятся с использованием природного газа, и Россия все больше экспортирует их в Европу, отметил Хольсетхер в интервью газете Financial Times. "Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это происходило в случае с газом. Удобрения – это новый газ", — цитирует газета главу компании. Издание отмечает со ссылкой на данные Евростата, что за год, предшествующий июню 2023 года, ЕС вдвое нарастил импорт из России самого популярного азотного удобрения — мочевины (карбамида). В этом сезоне импорт из РФ ниже, но он все еще находится на исторически высоком уровне и составляет треть от общего объема импорта мочевины.
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удобрения, минеральные удобрения, цены на удобрения, европа, россия
Экономика, удобрения, минеральные удобрения, цены на удобрения, ЕВРОПА, РОССИЯ
В Европе признали новую зависимость от России
Глава Yara: Европа становится зависимой от импорта российских удобрений
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Европа неосознанно начала зависеть от российских удобрений, заявил Свейн Торе Хольсетхер, исполнительный директор норвежской химической компании Yara International — одного из крупнейших в мире поставщиков минеральных удобрений.
Азотные удобрения, необходимые для роста растений, производятся с использованием природного газа, и Россия все больше экспортирует их в Европу, отметил Хольсетхер в интервью газете Financial Times
.
"Европа неосознанно становится зависимой от российских удобрений, как это происходило в случае с газом. Удобрения – это новый газ", — цитирует газета главу компании.
Издание отмечает со ссылкой на данные Евростата, что за год, предшествующий июню 2023 года, ЕС вдвое нарастил импорт из России самого популярного азотного удобрения — мочевины (карбамида). В этом сезоне импорт из РФ ниже, но он все еще находится на исторически высоком уровне и составляет треть от общего объема импорта мочевины.
Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений