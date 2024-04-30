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В конгрессе США задали необычный вопрос после одного заявления Зеленского

В конгрессе США задали необычный вопрос после одного заявления Зеленского - 30.04.2024, ПРАЙМ

В конгрессе США задали необычный вопрос после одного заявления Зеленского

Член палаты представителей США от республиканцев Лорен Боберт возмутилась словами главы Киева Владимира Зеленского о том, что Штаты и Украина ведут переговоры о | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T14:28+0300

2024-04-30T14:28+0300

2024-04-30T14:34+0300

россия

украина

сша

военная помощь украине

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Член палаты представителей США от республиканцев Лорен Боберт возмутилась словами главы Киева Владимира Зеленского о том, что Штаты и Украина ведут переговоры о военной и финансовой поддержке ВСУ на следующие десять лет. Об этом конгрессвумен написала в своем аккаунте в социальной сети X."Зеленский теперь говорит, что работает над соглашением о безопасности, чтобы обеспечить помощь Украине в течение десяти лет, независимо от того, кто будет американским президентом. Но мне казалось, что "взрослые, которые принимают решения", говорили, что если мы просто отправим Украине эти 60 миллиардов долларов, то они победят Путина. Очередная ложь?", — написала она.20 апреля палата представителей конгресса США одобрила законопроект о предоставлении Киеву порядка 61 миллиарда долларов. Однако в Верховной раде оказались недвольны и заявили, что из этих денег Киеву достанутся "крохи с барского стола".

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россия, украина, сша, военная помощь украине