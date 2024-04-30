https://1prime.ru/20240430/ukraina-847815649.html
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов - 30.04.2024, ПРАЙМ
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов
Госдолг Украины в марте вырос до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T15:01+0300
2024-04-30T15:01+0300
2024-04-30T15:01+0300
экономика
украина
госдолг
госдолг украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_4a7fbc7f36f49f06870eb559dc78c091.jpg
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Госдолг Украины в марте вырос до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации. "В марте государственный долг увеличился на 5% — на 7,4 миллиарда долларов. На конец марта государственный и гарантированный государством долг составил 151,1 миллиарда долларов", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, на увеличение долга повлияли девальвация гривны и поступление в бюджет внешней помощи в виде льготных кредитов. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://1prime.ru/20240417/gosdolg-847465842.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/35/841313515_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_a76af5e074076bfa4af4f03039aacd52.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, госдолг, госдолг украины
Экономика, УКРАИНА, госдолг, госдолг Украины
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов
Госдолг Украины вырос на 5% до 151,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Госдолг Украины в марте вырос до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации.
"В марте государственный долг увеличился на 5% — на 7,4 миллиарда долларов. На конец марта государственный и гарантированный государством долг составил 151,1 миллиарда долларов", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По его словам, на увеличение долга повлияли девальвация гривны и поступление в бюджет внешней помощи в виде льготных кредитов.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
МВФ ожидает роста мирового госдолга
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.