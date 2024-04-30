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Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов - 30.04.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240430/ukraina-847815649.html
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов - 30.04.2024, ПРАЙМ
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов
Госдолг Украины в марте вырос до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T15:01+0300
2024-04-30T15:01+0300
экономика
украина
госдолг
госдолг украины
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Госдолг Украины в марте вырос до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации. "В марте государственный долг увеличился на 5% — на 7,4 миллиарда долларов. На конец марта государственный и гарантированный государством долг составил 151,1 миллиарда долларов", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По его словам, на увеличение долга повлияли девальвация гривны и поступление в бюджет внешней помощи в виде льготных кредитов. В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, госдолг, госдолг украины
Экономика, УКРАИНА, госдолг, госдолг Украины
15:01 30.04.2024
 
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов

Госдолг Украины вырос на 5% до 151,1 миллиарда долларов

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Госдолг Украины в марте вырос до 151,1 миллиарда долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
Директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер 19 апреля заявил, что Украина сохранит "устойчивый" уровень долга в обозримом будущем при продолжении финансирования и бюджетной консолидации.
"В марте государственный долг увеличился на 5% — на 7,4 миллиарда долларов. На конец марта государственный и гарантированный государством долг составил 151,1 миллиарда долларов", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По его словам, на увеличение долга повлияли девальвация гривны и поступление в бюджет внешней помощи в виде льготных кредитов.
В марте председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщала, что Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
!Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2024
МВФ ожидает роста мирового госдолга
17 апреля, 16:03
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
 
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