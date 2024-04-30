https://1prime.ru/20240430/ukraina-847816242.html

Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал чиновников не вести Telegram-каналы

Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал чиновников не вести Telegram-каналы - 30.04.2024, ПРАЙМ

Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал чиновников не вести Telegram-каналы

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал чиновников и госорганы не вести Telegram-каналы, сообщил украинский телеканал... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T16:03+0300

2024-04-30T16:03+0300

2024-04-30T16:03+0300

политика

украина

telegram

мессенджер telegram

telegram-каналы

чиновники

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал чиновников и госорганы не вести Telegram-каналы, сообщил украинский телеканал "Еспрессо" со ссылкой на главу нацсовета Ольгу Герасимьюк. В феврале Герасимьюк заявляла, что среди депутатов Рады обсуждается вопрос принятия мер для регулирования работы Telegram в стране. "В нацсовете призвали прекратить официальную коммуникацию государства в Telegram", - говорится в Telegram-канале "Еспрессо". Герасимьюк признает, что Telegram — очень удобная форма коммуникации, однако официальные лица и государственные организации не должны присутствовать на платформе. Она также утверждает, что Киев с европейскими партнерами работает над внесением Telegram в список ресурсов, подлежащих регулированию. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" — "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.

https://1prime.ru/20240430/ukraina-847815649.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, telegram, мессенджер telegram, telegram-каналы, чиновники