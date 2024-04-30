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Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал чиновников не вести Telegram-каналы - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал чиновников не вести Telegram-каналы
Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал чиновников не вести Telegram-каналы - 30.04.2024, ПРАЙМ
Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал чиновников не вести Telegram-каналы
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал чиновников и госорганы не вести Telegram-каналы, сообщил украинский телеканал... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T16:03+0300
2024-04-30T16:03+0300
политика
украина
telegram
мессенджер telegram
telegram-каналы
чиновники
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал чиновников и госорганы не вести Telegram-каналы, сообщил украинский телеканал "Еспрессо" со ссылкой на главу нацсовета Ольгу Герасимьюк. В феврале Герасимьюк заявляла, что среди депутатов Рады обсуждается вопрос принятия мер для регулирования работы Telegram в стране. "В нацсовете призвали прекратить официальную коммуникацию государства в Telegram", - говорится в Telegram-канале "Еспрессо". Герасимьюк признает, что Telegram — очень удобная форма коммуникации, однако официальные лица и государственные организации не должны присутствовать на платформе. Она также утверждает, что Киев с европейскими партнерами работает над внесением Telegram в список ресурсов, подлежащих регулированию. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны. Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" — "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
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украина, telegram, мессенджер telegram, telegram-каналы, чиновники
Политика, УКРАИНА, Telegram, мессенджер Telegram, Telegram-каналы, чиновники
16:03 30.04.2024
 
Нацсовет Украины по ТВ и радио призвал чиновников не вести Telegram-каналы

"Еспрессо": Нацсовет Украины призвал чиновников не вести Telegram-каналы

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 30 апр ПРАЙМ. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал чиновников и госорганы не вести Telegram-каналы, сообщил украинский телеканал "Еспрессо" со ссылкой на главу нацсовета Ольгу Герасимьюк.
В феврале Герасимьюк заявляла, что среди депутатов Рады обсуждается вопрос принятия мер для регулирования работы Telegram в стране.
"В нацсовете призвали прекратить официальную коммуникацию государства в Telegram", - говорится в Telegram-канале "Еспрессо".
Герасимьюк признает, что Telegram — очень удобная форма коммуникации, однако официальные лица и государственные организации не должны присутствовать на платформе. Она также утверждает, что Киев с европейскими партнерами работает над внесением Telegram в список ресурсов, подлежащих регулированию.
Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов
15:01
Центр по противодействию дезинформации при СНБО Украины в марте сообщал, что власти создали список из 355 ресурсов, которые якобы занимаются дезинформацией в Telegram, среди которых российские СМИ, в том числе РИА Новости, ТАСС, "RT на русском", "Комсомольская правда", "Украина.ру". В список также попал Telegram-канал украинского издания "Страна" — "Политика страны" и канал украинского блогера Анатолия Шария.
 
ПолитикаУКРАИНАTelegramмессенджер TelegramTelegram-каналычиновники
 
 
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