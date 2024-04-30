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В ЕС предложили странам самим решать по вопросу военнообязанных украинцев

В ЕС предложили странам самим решать по вопросу военнообязанных украинцев - 30.04.2024, ПРАЙМ

В ЕС предложили странам самим решать по вопросу военнообязанных украинцев

Страны Евросоюза должны сами решить, возвращать ли на Украину ее военнообязанных граждан, считают в Еврокомиссии. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T16:52+0300

2024-04-30T16:52+0300

2024-04-30T16:53+0300

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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Страны Евросоюза должны сами решить, возвращать ли на Украину ее военнообязанных граждан, считают в Еврокомиссии. "Что касается военной службы, то я оставила бы это на усмотрение государств-членов, я не считаю, что это тема для Евросоюза", — сказала на пресс-конференции в Брюсселе замглавы Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и транспарентности Вера Юрова. Она заявила, что одной из задач Еврокомиссии является убедить европейцев в необходимости оказания дальнейшей помощи Украине. В свою очередь министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб полагает, что получивших право на временную защиту украинских мужчин нельзя насильно отправлять на Украину, но окончательное решение должно принимать правительство. "Если они имеют право здесь находиться, то мы не может заставлять их уезжать… Это моя личная позиция, но такое решение нужно принимать в правительстве", — сказала Лябиб. Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила, что вопрос выдачи Украине её военнообязанных граждан должен согласовываться с ЕС, поскольку сообщество предоставило украинским гражданам статус временной защиты. Она добавила, что Литва могла бы при продлении ВНЖ для граждан Украины уточнять, отбыли ли они воинскую повинность. Польский министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, покинувших её после начала российской военной операции. Министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас поддержал заявления Польши и заявил, что Вильнюс тоже попытается сделать это, например, путем ограничения социальных и миграционных возможностей. Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.

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украина, европа, мобилизация на украине