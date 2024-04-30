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На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев - 30.04.2024, ПРАЙМ
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев
Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев отменены на Украине, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Пенсионный фонд страны. | 30.04.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев отменены на Украине, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Пенсионный фонд страны. Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщала, что правительство страны в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию западных партнеров. "Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Верещук в середине декабря заявляла, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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украина, госдолг, госдолг украины, пенсии
Экономика, УКРАИНА, госдолг, госдолг Украины, Пенсии
На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев
"Страна": Украина отменила выплаты пенсий для почти 300 тысяч переселенцев
МОСКВА, 30 апр – ПРАЙМ. Выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев отменены на Украине, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на Пенсионный фонд страны.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее сообщала, что правительство страны в ближайшее время планирует отменить выплаты на проживание ряду категорий внутренне перемещенных лиц по требованию западных партнеров.
"Численность лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые получили указанный статус до 24 февраля 2022 года, не прошли физическую идентификацию и которым прекращена выплата пенсии — 299,4 тысячи человек", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Верещук в середине декабря заявляла, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.
Госдолг Украины в марте вырос на пять процентов
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.