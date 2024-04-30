https://1prime.ru/20240430/vengriya-847816384.html

Сийярто заявил о "безумии" западных политиков

Сийярто заявил о "безумии" западных политиков - 30.04.2024, ПРАЙМ

Сийярто заявил о "безумии" западных политиков

Западные политики за два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны, , заявил министр иностранных дел и... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T16:15+0300

2024-04-30T16:15+0300

2024-04-30T16:16+0300

политика

венгрия

петер сийярто

россия

украина

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БУДАПЕШТ, 30 апр — ПРАЙМ. Западные политики за два года скатились в безумие вплоть до разговоров об отправке войск на Украину и мании ядерной войны, , заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "К сожалению, сейчас это западноевропейское военное безумие вышло в новое измерение и превратилось в своего рода в одержимость ядерной войной. Мы уже слышали заявление президента Франции (о возможной отправке войск стран НАТО на Украину — ред.), но мы также слышали, как президент Польши говорил о возможности ядерной войны", — сказал Сийярто в видеообращении из Душанбе в Facebook*. Он напомнил, что западные политики в течение двух последних дет прошли путь от разговоров "о возможной отправки Украине касок и одеял" до "одержимости ядерной войной". Сийярто заявил, что перемирие должно быть заключено "как можно скорее", и большим шагом на пути к этому станут выборы в Европарламент, где люди смогут проголосовать за людей, выступающих за мир.По его словам, страны, которые выступают за мирное урегулирование и "достаточно смелы", должны работать вместе. Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что у него есть ощущение, будто на некоторыми решениями Брюсселя стоят интересы не Европы, а США, и отметил, что нынешнее руководство ЕС надо сменить, если оно не способно справиться с кризисом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал руководство Евросоюза и назвал его плохой пародией на СССР из-за давления на Будапешт в связи с конфликтом на Украине. Он призвал уважать суверенитет европейских стран и не относиться к ним как к провинциям.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее неоднократно заявлял, что чем дольше Украина и Запад будут тянуть с мирным урегулированием, тем сложнее будет договариваться.

https://1prime.ru/20240415/vengriya-847387682.html

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венгрия, петер сийярто, россия, украина