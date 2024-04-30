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В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей - 30.04.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей
В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей - 30.04.2024, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей
Чтобы получить пособие по временной безработице в случае болезни детей, самозанятые и индивидуальын епредприниматели (ИП) должны подать заявление на сайте... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T05:35+0300
2024-04-30T05:35+0300
россия
госдума
пособия
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чтобы получить пособие по временной безработице в случае болезни детей, самозанятые и индивидуальын епредприниматели (ИП) должны подать заявление на сайте Социального Фонда или через портал "Госуслуги", сообщил агентству РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин от фракции "Единая Россия". "Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется также индивидуальным предпринимателям в случае заболевания детей. Размер ежедневного пособия зависит от минимального размера оплаты труда и количества дней нетрудоспособности", - отметил депутат. Кроме того, Говырин добавил, что процедура получения пособия стандартная, а все больничные подаются в электронном виде. По его словам, номер листа нетрудоспособности может предоставить врач, а также есть возможность подать заявление на сайте Соцфонда или через "Госуслуги". Депутат заявил, что в таких случаях пособие поступит на расчетный счет ИП в течение десяти рабочих дней. Говырин подчеркнул, что для родителей детей до семи лет предполагается оплачиваемое отсутствие на работе не более 60 дней в год, в случае серьезных заболеваний этот срок может быть продлен до 90 дней. Также, резюмировал парламентарий, для детей от семи до 15 лет предусмотрено оплачиваемое отсутствие на работе до 45 дней в году, но не более 15 дней за каждый случай болезни.
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россия, госдума, пособия
РОССИЯ, Госдума, пособия
05:35 30.04.2024
 
В Госдуме рассказали, как самозанятым получить выплаты при болезни детей

Депутат Говырин: самозанятые и ИП могут получить пособие при заболевании детей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Чтобы получить пособие по временной безработице в случае болезни детей, самозанятые и индивидуальын епредприниматели (ИП) должны подать заявление на сайте Социального Фонда или через портал "Госуслуги", сообщил агентству РИА Новости член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин от фракции "Единая Россия".
"Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется также индивидуальным предпринимателям в случае заболевания детей. Размер ежедневного пособия зависит от минимального размера оплаты труда и количества дней нетрудоспособности", - отметил депутат.
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Кроме того, Говырин добавил, что процедура получения пособия стандартная, а все больничные подаются в электронном виде. По его словам, номер листа нетрудоспособности может предоставить врач, а также есть возможность подать заявление на сайте Соцфонда или через "Госуслуги".
Депутат заявил, что в таких случаях пособие поступит на расчетный счет ИП в течение десяти рабочих дней.
Говырин подчеркнул, что для родителей детей до семи лет предполагается оплачиваемое отсутствие на работе не более 60 дней в год, в случае серьезных заболеваний этот срок может быть продлен до 90 дней. Также, резюмировал парламентарий, для детей от семи до 15 лет предусмотрено оплачиваемое отсутствие на работе до 45 дней в году, но не более 15 дней за каждый случай болезни.
 
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