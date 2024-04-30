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Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены

Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены - 30.04.2024, ПРАЙМ

Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал комментировать журналистам в своей канцелярии обвал курса иены в понедельник и возможность валютных интервенций. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T08:04+0300

2024-04-30T08:04+0300

2024-04-30T08:04+0300

япония

иена

обвал рынка

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ТОКИО, 30 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал комментировать журналистам в своей канцелярии обвал курса иены в понедельник и возможность валютных интервенций. "Я воздержусь от комментариев по поводу движений на валютном рынке, того, были или не были проведены валютные интервенции", - сказал премьер-министр. Так же в понедельник ситуацию прокомментировало и министерство финансов. "Я не буду делать заявлений по поводу наличия или отсутствия интервенций. Мы работаем в круглосуточном режиме, и неважно будь то Лондон или Нью-Йорк или Веллингтон. Чрезмерные движения на рынке, вызванные спекуляциями, оказывают негативное влияние на жизнь граждан, поэтому на основании международных правил мы будем принимать необходимые меры", - сказал во вторник заместитель министра финансов Японии Масато Канда. В понедельник в Японии был выходной день, но на зарубежных биржах было зафиксировано крупное падение курса национальной валюты до 160 иен за доллар, однако вскоре иена отыграла падение сразу на 5-6 иен, что вызвало предположение о проведенных Банком Японии валютных интервенциях. Во вторник курс колеблется на уровне 156 иен за доллар.

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япония, иена, обвал рынка