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Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены - 30.04.2024, ПРАЙМ
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Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены
Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены - 30.04.2024, ПРАЙМ
Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены
Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал комментировать журналистам в своей канцелярии обвал курса иены в понедельник и возможность валютных интервенций. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T08:04+0300
2024-04-30T08:04+0300
япония
иена
обвал рынка
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ТОКИО, 30 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал комментировать журналистам в своей канцелярии обвал курса иены в понедельник и возможность валютных интервенций. "Я воздержусь от комментариев по поводу движений на валютном рынке, того, были или не были проведены валютные интервенции", - сказал премьер-министр. Так же в понедельник ситуацию прокомментировало и министерство финансов. "Я не буду делать заявлений по поводу наличия или отсутствия интервенций. Мы работаем в круглосуточном режиме, и неважно будь то Лондон или Нью-Йорк или Веллингтон. Чрезмерные движения на рынке, вызванные спекуляциями, оказывают негативное влияние на жизнь граждан, поэтому на основании международных правил мы будем принимать необходимые меры", - сказал во вторник заместитель министра финансов Японии Масато Канда. В понедельник в Японии был выходной день, но на зарубежных биржах было зафиксировано крупное падение курса национальной валюты до 160 иен за доллар, однако вскоре иена отыграла падение сразу на 5-6 иен, что вызвало предположение о проведенных Банком Японии валютных интервенциях. Во вторник курс колеблется на уровне 156 иен за доллар.
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япония, иена, обвал рынка
ЯПОНИЯ, иена, обвал рынка
08:04 30.04.2024
 
Премьер Японии отказался комментировать обвал курса иены

Премьер Японии не стал комментировать обвал курса иены и возможность интервенций

© CC BY 2.0 / Tom Bateman/FinnishGovernmentПремьер-министр Японии Фумио Кисида
Премьер-министр Японии Фумио Кисида - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
© CC BY 2.0 / Tom Bateman/FinnishGovernment
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ТОКИО, 30 апр – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Фумио Кисида не стал комментировать журналистам в своей канцелярии обвал курса иены в понедельник и возможность валютных интервенций.
"Я воздержусь от комментариев по поводу движений на валютном рынке, того, были или не были проведены валютные интервенции", - сказал премьер-министр.
Так же в понедельник ситуацию прокомментировало и министерство финансов.
"Я не буду делать заявлений по поводу наличия или отсутствия интервенций. Мы работаем в круглосуточном режиме, и неважно будь то Лондон или Нью-Йорк или Веллингтон. Чрезмерные движения на рынке, вызванные спекуляциями, оказывают негативное влияние на жизнь граждан, поэтому на основании международных правил мы будем принимать необходимые меры", - сказал во вторник заместитель министра финансов Японии Масато Канда.
В понедельник в Японии был выходной день, но на зарубежных биржах было зафиксировано крупное падение курса национальной валюты до 160 иен за доллар, однако вскоре иена отыграла падение сразу на 5-6 иен, что вызвало предположение о проведенных Банком Японии валютных интервенциях. Во вторник курс колеблется на уровне 156 иен за доллар.
 
ЯПОНИЯиенаобвал рынка
 
 
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