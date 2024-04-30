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Захарова прокомментировала заявление Блинкена о переговорах по Украине
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о переговорах по Украине - 30.04.2024, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о переговорах по Украине
Еще в 2022 году Москва подтверждала свою готовность к мирным переговорам с Киевом, подчеркнула пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Telegram-канале. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T06:56+0300
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Еще в 2022 году Москва подтверждала свою готовность к мирным переговорам с Киевом, подчеркнула пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.Таким образом политик ответила на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, выразившего надежду на диалог с Москвой по разрешению украинского конфликта в рамках действующих в основе Устава ООН принципов. Речь идет о суверенитете, территориальной целостности и независимости."Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году", — написала Захарова.Официальный представитель российского дипведомства также упомянула, что Россия еще до этого продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав Минские соглашения и их закрепление в виде резолюции Совбеза ООН. Однако, по ее словам, именно Штаты вынудили Зеленского запретить Украине вести переговоры.Более того, Захарова поделилась мнением о том, что Блинкен не хочет упоминать, что именно союзники Вашингтона в лице Парижа и Берлина специально проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса, будучи участниками "нормандского формата".В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорили, что боевые действия на Украине могли закончиться еще весной 2022-го, однако руководство Киева не согласилось на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Украину ничего не подписывать с Россией, а "просто воевать".
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россия, украина, сша, мария захарова
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Мария Захарова
Захарова прокомментировала заявление Блинкена о переговорах по Украине
Захарова: Россия еще в 2022-м подтверждала готовность к переговорам по Украине
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ.
Еще в 2022 году Москва подтверждала свою готовность к мирным переговорам с Киевом, подчеркнула пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.
Таким образом политик ответила на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена, выразившего надежду на диалог с Москвой по разрешению украинского конфликта в рамках действующих в основе Устава ООН принципов. Речь идет о суверенитете, территориальной целостности и независимости.
"Москва также подтвердила готовность конструктивно откликнуться на предложение о переговорах в 2022 году", — написала Захарова.
Зеленского поставили на место после дерзких слов о России
Официальный представитель российского дипведомства также упомянула, что Россия еще до этого продемонстрировала уважение к международному праву, инициировав Минские соглашения и их закрепление в виде резолюции Совбеза ООН. Однако, по ее словам, именно Штаты вынудили Зеленского запретить Украине вести переговоры.
Более того, Захарова поделилась мнением о том, что Блинкен не хочет упоминать, что именно союзники Вашингтона в лице Парижа и Берлина специально проигнорировали международно-правовое решение украинского кризиса, будучи участниками "нормандского формата".
В ноябре 2023 года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорили, что боевые действия на Украине могли закончиться еще весной 2022-го, однако руководство Киева не согласилось на нейтралитет, так как после переговоров с российской стороной в Стамбуле экс-премьер Британии Борис Джонсон призвал Украину ничего не подписывать с Россией, а "просто воевать".