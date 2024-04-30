https://1prime.ru/20240430/zelenskiy-847812203.html

"Остановитесь". Украинская телеведущая набросилась на Зеленского

"Остановитесь". Украинская телеведущая набросилась на Зеленского - 30.04.2024, ПРАЙМ

"Остановитесь". Украинская телеведущая набросилась на Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский является "главным злом", заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk. | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T08:45+0300

2024-04-30T08:45+0300

2024-04-30T08:45+0300

украина

владимир зеленский

сво

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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский является "главным злом", заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk."У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут, — они ему хлопают, он (для них. — ред.) молодец. А я, которая говорила им до этого: "Ребята, остановитесь", сейчас говорю, что, в принципе, это все ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит <…>, — у меня, оказывается, руки по локоть в крови, и я — главное зло на этой земле", — возмутилась она.Кроме того, она посетовала, что ее соотечественники криикуют ее позицию. По словам Егоровой, у нее болит сердце за украинцев, которых она многократно предупреждала о том, что Зеленский и его окружение в конце концов сядут в самолет и оставят им разрушенную и разграбленную страну.Ранее Снежана Егорова заявляла, что поддерживает президента России Владимира Путина, и критиковала Зеленского за действия в Донбассе еще до начала СВО.

https://1prime.ru/20240430/spetsoperatsiya-na-ukraine-847811010.html

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украина, владимир зеленский, сво