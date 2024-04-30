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"Остановитесь". Украинская телеведущая набросилась на Зеленского
"Остановитесь". Украинская телеведущая набросилась на Зеленского - 30.04.2024, ПРАЙМ
"Остановитесь". Украинская телеведущая набросилась на Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский является "главным злом", заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk. | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T08:45+0300
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский является "главным злом", заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk."У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут, — они ему хлопают, он (для них. — ред.) молодец. А я, которая говорила им до этого: "Ребята, остановитесь", сейчас говорю, что, в принципе, это все ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит <…>, — у меня, оказывается, руки по локоть в крови, и я — главное зло на этой земле", — возмутилась она.Кроме того, она посетовала, что ее соотечественники криикуют ее позицию. По словам Егоровой, у нее болит сердце за украинцев, которых она многократно предупреждала о том, что Зеленский и его окружение в конце концов сядут в самолет и оставят им разрушенную и разграбленную страну.Ранее Снежана Егорова заявляла, что поддерживает президента России Владимира Путина, и критиковала Зеленского за действия в Донбассе еще до начала СВО.
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УКРАИНА, Владимир Зеленский, СВО
"Остановитесь". Украинская телеведущая набросилась на Зеленского
Украинская телеведущая Егорова назвала Зеленского главной проблемой страны
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский является "главным злом", заявила украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова в интервью YouТube-каналу Walk&Talk.
"У черта тупорылого, который их обманул, бросает в топку войны, не садится за стол переговоров, просит все больше и больше оружия, грабит, наживается на войне и убивает их детей тоннами, кладбища растут, — они ему хлопают, он (для них. — ред.) молодец. А я, которая говорила им до этого: "Ребята, остановитесь", сейчас говорю, что, в принципе, это все ненормально, зло у вас тут, на Банковой, под носом сидит <…>, — у меня, оказывается, руки по локоть в крови, и я — главное зло на этой земле", — возмутилась она.
Кроме того, она посетовала, что ее соотечественники криикуют ее позицию. По словам Егоровой, у нее болит сердце за украинцев, которых она многократно предупреждала о том, что Зеленский и его окружение в конце концов сядут в самолет и оставят им разрушенную и разграбленную страну.
Ранее Снежана Егорова заявляла, что поддерживает президента России Владимира Путина, и критиковала Зеленского за действия в Донбассе еще до начала СВО.
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