https://1prime.ru/20240430/zelenskiy-847817514.html

Путь самурая: японцы предложили Зеленскому поступить как "мудрый монарх"

Путь самурая: японцы предложили Зеленскому поступить как "мудрый монарх" - 30.04.2024, ПРАЙМ

Путь самурая: японцы предложили Зеленскому поступить как "мудрый монарх"

Читатели японского издания Jiji Press, комментируя визит генерального секретаря НАТО в Киев, предложили президенту Украины "традиционный метод признания... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T17:39+0300

2024-04-30T17:39+0300

2024-04-30T17:42+0300

политика

владимир зеленский

украина

нато

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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Читатели японского издания Jiji Press, комментируя визит генерального секретаря НАТО в Киев, предложили президенту Украины "традиционный метод признания поражения".Генсек НАТО прибыл на Украину, где в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским высказал озабоченность задержками в поставках вооружения и боеприпасов, посетовав, что Украина уже несколько месяцев находится "в невыгодном положении" на фронте."Сейчас отдельным странам Запада недостаточно только на словах выражать поддержку Украине. Каждая из них должна подтверждать свою позицию реальной передачей военной помощи ВСУ", — заявил Столтенберг на совместной конференции. Зеленский также призвал ускорить передачу военной помощи Киеву.Читатели издания критически отнеслись к заявлениям политиков."Украинский конфликт продолжается, а жертв на алтаре амбиций Зеленского становится все больше. Жизни его граждан оказались не такими важными", — написал один из читателей."Если ты не способен воевать без чужой помощи, то необходимо остановить конфликт. Мудрый монарх полагается на свою собственную армию, не рассчитывая на иностранное подкрепление или наемников. Лучше проиграть со своими, чем выиграть с чужими, ибо не истинна победа, добытая чужим оружием," — считает другой."Есть ли предел лицемерию НАТО, провоцировавший Россию и теперь ведущий войну с ней чужими руками?" — задается вопросом один из читателей.Полную версию статьи читайте на ИноСМИ>>>

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владимир зеленский, украина, нато