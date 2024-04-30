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Утверждены категории граждан, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии

Утверждены категории граждан, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии - 30.04.2024, ПРАЙМ

Утверждены категории граждан, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии

Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные... | 30.04.2024, ПРАЙМ

2024-04-30T10:34+0300

2024-04-30T10:34+0300

2024-04-30T10:34+0300

россия

оплата жку

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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, сообщается на сайте кабмина. "С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки. Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оплата жку