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Утверждены категории граждан, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии
Утверждены категории граждан, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии - 30.04.2024, ПРАЙМ
Утверждены категории граждан, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии
Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные... | 30.04.2024, ПРАЙМ
2024-04-30T10:34+0300
2024-04-30T10:34+0300
2024-04-30T10:34+0300
россия
оплата жку
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, сообщается на сайте кабмина. "С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки. Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
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россия, оплата жку
Утверждены категории граждан, которые будут оплачивать ЖКУ без комиссии
В России утвердили категории граждан, которые смогут оплачивать ЖКУ без комиссии
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Правительство России утвердило перечень категорий граждан, которые с 1 июля смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги и пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, сообщается на сайте кабмина.
"С 1 июля 2024 года отдельные категории граждан смогут оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без комиссии, которую взимают отдельные банки. Распоряжение, утверждающее перечень таких категорий граждан, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
В перечень вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий, члены семей погибших или умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.