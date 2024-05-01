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Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля
Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля - 01.05.2024, ПРАЙМ
Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля
Эксперты журнала "За рулем" дали водителям несколько советов водителей по эксплуатации машины и улучшениям перед весной. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T17:56+0300
2024-05-01T17:56+0300
россия
ремонт
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" дали водителям несколько советов водителей по эксплуатации машины и улучшениям перед весной.Эксперты не рекомендовали ездить по лужам с целью очистить днище и подкрылки автомобиля, так как это может привести к попаданию воды на двигатель и последующего повреждения. Также вода может вызвать потерю сцепления с дорожным полотном, что может повлечь за собой создание аварийной ситуации. Также водителям посоветовали не добавлять в моторное масло никаких добавок без необходимости. Единственные случаи, когда может потребоваться добавление чего-либо, возникают при необходимости удаления скопившейся воды в топливном баке или при устранении последствий от использования низкооктанового топлива.Эксперты не рекомендуют слишком часто мыть двигатель: под капотом слишком много мест, которые боятся влаги, лучше доверить очистку двигателя профессионалам.
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россия, ремонт
РОССИЯ, ремонт
17:56 01.05.2024
 
Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля

Эксперты "За рулем" предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРалли "Шелковый путь - 2023"
Ралли Шелковый путь - 2023 - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" дали водителям несколько советов водителей по эксплуатации машины и улучшениям перед весной.
Эксперты не рекомендовали ездить по лужам с целью очистить днище и подкрылки автомобиля, так как это может привести к попаданию воды на двигатель и последующего повреждения. Также вода может вызвать потерю сцепления с дорожным полотном, что может повлечь за собой создание аварийной ситуации.
Также водителям посоветовали не добавлять в моторное масло никаких добавок без необходимости. Единственные случаи, когда может потребоваться добавление чего-либо, возникают при необходимости удаления скопившейся воды в топливном баке или при устранении последствий от использования низкооктанового топлива.
Эксперты не рекомендуют слишком часто мыть двигатель: под капотом слишком много мест, которые боятся влаги, лучше доверить очистку двигателя профессионалам.
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