https://1prime.ru/20240501/avtomobili-847827335.html
Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля
Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля - 01.05.2024, ПРАЙМ
Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля
Эксперты журнала "За рулем" дали водителям несколько советов водителей по эксплуатации машины и улучшениям перед весной. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T17:56+0300
2024-05-01T17:56+0300
2024-05-01T17:56+0300
россия
ремонт
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" дали водителям несколько советов водителей по эксплуатации машины и улучшениям перед весной.Эксперты не рекомендовали ездить по лужам с целью очистить днище и подкрылки автомобиля, так как это может привести к попаданию воды на двигатель и последующего повреждения. Также вода может вызвать потерю сцепления с дорожным полотном, что может повлечь за собой создание аварийной ситуации. Также водителям посоветовали не добавлять в моторное масло никаких добавок без необходимости. Единственные случаи, когда может потребоваться добавление чего-либо, возникают при необходимости удаления скопившейся воды в топливном баке или при устранении последствий от использования низкооктанового топлива.Эксперты не рекомендуют слишком часто мыть двигатель: под капотом слишком много мест, которые боятся влаги, лучше доверить очистку двигателя профессионалам.
https://1prime.ru/20240430/avtomobili-847818558.html
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россия, ремонт
Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля
Эксперты "За рулем" предостерегли автовладельцев от необдуманных улучшений авто
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ.
Эксперты журнала "За рулем"
дали водителям несколько советов водителей по эксплуатации машины и улучшениям перед весной.
Эксперты не рекомендовали ездить по лужам с целью очистить днище и подкрылки автомобиля, так как это может привести к попаданию воды на двигатель и последующего повреждения. Также вода может вызвать потерю сцепления с дорожным полотном, что может повлечь за собой создание аварийной ситуации.
Также водителям посоветовали не добавлять в моторное масло никаких добавок без необходимости. Единственные случаи, когда может потребоваться добавление чего-либо, возникают при необходимости удаления скопившейся воды в топливном баке или при устранении последствий от использования низкооктанового топлива.
Эксперты не рекомендуют слишком часто мыть двигатель: под капотом слишком много мест, которые боятся влаги, лучше доверить очистку двигателя профессионалам.
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