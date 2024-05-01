https://1prime.ru/20240501/avtomobili-847827335.html

Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля

Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля - 01.05.2024, ПРАЙМ

Россиян предостерегли от необдуманных улучшений автомобиля

Эксперты журнала "За рулем" дали водителям несколько советов водителей по эксплуатации машины и улучшениям перед весной. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T17:56+0300

2024-05-01T17:56+0300

2024-05-01T17:56+0300

россия

ремонт

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Эксперты журнала "За рулем" дали водителям несколько советов водителей по эксплуатации машины и улучшениям перед весной.Эксперты не рекомендовали ездить по лужам с целью очистить днище и подкрылки автомобиля, так как это может привести к попаданию воды на двигатель и последующего повреждения. Также вода может вызвать потерю сцепления с дорожным полотном, что может повлечь за собой создание аварийной ситуации. Также водителям посоветовали не добавлять в моторное масло никаких добавок без необходимости. Единственные случаи, когда может потребоваться добавление чего-либо, возникают при необходимости удаления скопившейся воды в топливном баке или при устранении последствий от использования низкооктанового топлива.Эксперты не рекомендуют слишком часто мыть двигатель: под капотом слишком много мест, которые боятся влаги, лучше доверить очистку двигателя профессионалам.

https://1prime.ru/20240430/avtomobili-847818558.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ремонт