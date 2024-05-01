https://1prime.ru/20240501/bomby-847826044.html

На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ

На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ

Пугающие украинских солдат российские планирующие бомбы помогут переломить конфликт в пользу Москвы, пишет французская газета Monde. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T15:45+0300

2024-05-01T15:45+0300

2024-05-01T15:45+0300

вооружения

украина

вооружение

россия

авиабомбы

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0b/846165828_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_cd22652fa9476605619a50ade0065209.jpg

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Пугающие украинских солдат российские планирующие бомбы помогут переломить конфликт в пользу Москвы, пишет французская газета Monde.Издание приводит слова одного из украинских офицеров, согласно которым такие бомбы могут одним ударом разрушить любые здания и сооружения."Так называемые планирующие бомбы сыграли решающую роль в этом конфликте и с тех пор продолжают сеять такой ужас в украинских окопах, что многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы", — говорится в публикации.Российские ВВС применяют в зоне специальной военной операции авиабомбы, оснащенные модулями планирования и наведения, благодаря чему военные самолеты могут наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под удар.

https://1prime.ru/20240501/ukraina-847825386.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, вооружение, россия, авиабомбы