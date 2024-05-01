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На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ
На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ
Пугающие украинских солдат российские планирующие бомбы помогут переломить конфликт в пользу Москвы, пишет французская газета Monde. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T15:45+0300
2024-05-01T15:45+0300
2024-05-01T15:45+0300
вооружения
украина
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Пугающие украинских солдат российские планирующие бомбы помогут переломить конфликт в пользу Москвы, пишет французская газета Monde.Издание приводит слова одного из украинских офицеров, согласно которым такие бомбы могут одним ударом разрушить любые здания и сооружения."Так называемые планирующие бомбы сыграли решающую роль в этом конфликте и с тех пор продолжают сеять такой ужас в украинских окопах, что многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы", — говорится в публикации.Российские ВВС применяют в зоне специальной военной операции авиабомбы, оснащенные модулями планирования и наведения, благодаря чему военные самолеты могут наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под удар.
https://1prime.ru/20240501/ukraina-847825386.html
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украина, вооружение, россия, авиабомбы
Вооружения, УКРАИНА, вооружение, РОССИЯ, Авиабомбы
На Западе раскрыли, как Россия вызвала ужас в окопах ВСУ
Monde: планирующие бомбы переломят украинский конфликт в пользу России
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ.
Пугающие украинских солдат российские планирующие бомбы помогут переломить конфликт в пользу Москвы, пишет французская газета Monde
.
Издание приводит слова одного из украинских офицеров, согласно которым такие бомбы могут одним ударом разрушить любые здания и сооружения.
"Так называемые планирующие бомбы сыграли решающую роль в этом конфликте и с тех пор продолжают сеять такой ужас в украинских окопах, что многие наблюдатели видят в них оружие, способное склонить чашу весов в пользу Москвы", — говорится в публикации.
Российские ВВС применяют в зоне специальной военной операции авиабомбы, оснащенные модулями планирования и наведения, благодаря чему военные самолеты могут наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под удар.
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