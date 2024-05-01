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Трамп готовится отомстить миру за предательство доллара. У него есть способ

Трамп готовится отомстить миру за предательство доллара. У него есть способ - 01.05.2024, ПРАЙМ

Трамп готовится отомстить миру за предательство доллара. У него есть способ

Экс-президент США Дональд Трамп, снова рвущийся в "главное кресло мира", пытается помешать отказу стран мира от использования доллара. Как он будет мстить и чем | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T04:04+0300

2024-05-01T04:04+0300

2024-05-01T04:04+0300

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МОСКВА, 1 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. Экс-президент США Дональд Трамп, снова рвущийся в "главное кресло мира", пытается помешать отказу стран мира от использования доллара. Как он будет мстить и чем это грозит экономике? И что в этой ситуации делать России с ее курсом на дедолларизацию?Копают под доллар. Понемногу, но успешноИдеи если не полностью отказаться, то как минимум снизить роль доллара в последнее время высказывают повсюду. Достаточно сильные экономики даже претворяют их в жизнь. Так, Саудовская Аравия продает Китаю нефть за юани, Бразилия создала клиринговую палату, чтобы обеспечить расчеты и кредитование в нацвалютах. Страны снижают долю номинированных в долларах международных резервов и выводят деньги из американских казначейских бумаг.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПо данным Банка России, доля доллара и евро во внешних расчетах упала ниже 50%. Президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Запад "стреляет себе в ногу", когда ограничивает возможности для использование собственной валюты. Ведь взамен появляется другая. Возможность создания единой валюты обсуждают страны БРИКС, а Китай и вовсе стремится сделать юань значимой альтернативой доллару.Конечно, американская валюта пока остается на первом месте в мировых торговых операциях. На ее долю приходится почти половина всех платежей. На втором месте евро, но его уже подпирает юань. С учетом роста доли Китая в мировой экономике он будет подбираться все выше.Доверие к доллару было серьезно подорвано после введения санкций Запада против России. Кроме того, США настаивают на конфискации замороженных российских активов. Это перечеркивает принцип неприкосновенности собственности и доверие к доллару США как резервной валюте. Поэтому серьезные инвесторы начали пересматривать позиции в долларовых активах.Процесс идет очень медленно, но в целом, согласно опросу Gallup, почти половина населения Земли (47%) ожидают, что доллар потеряет статус ведущей мировой валюты в ближайшие десятилетия. И США не были бы мировым гегемоном, если бы спокойно за этим наблюдали.Стучит ботинком, грозит "Кузькиной матерью". И это гегемон?Как пишет Bloomberg, разработка мер против желающих "похоронить" доллар ведется как в отношении союзников, так и противников Штатов. И те, и другие получат "ответку" за попытки перейти к двусторонней торговли в альтернативных валютах. По словам источников издания, в качестве способов давления рассматриваются экспортный контроль, сборы за манипулирование валютой и тарифы."США, конечно, намерены переломить тенденцию отказа от доллара введением дополнительных ограничений для стран, которые будут использовать альтернативные способы оплаты", - полагает директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица.Однако реальных возможностей для этого у Трампа, как и у любого другого американского лидера нет. Потенциально он может увеличить импортные пошлины в США и ужесточить валютный контроль. Однако если данные меры не сработают, это приведет к еще большему ослаблению доллара, уверен финансист.Да такого никто и не допустит. Во-первых, многие в США понимают, как вся эта "защита доллара" отразится на американской, да и на мировой финансовой системе. Во-вторых, у США и без того немало проблем – начиная от колоссального дефицита бюджета до непомерного госдолга в 34 триллиона долларов. Только на выплаты кредиторам в этом году придется потратить триллион, а где его брать? Любые ограничения приведут лишь к ускоренному бегству инвесторов из доллара, как следствие, к девальвации "зеленого" и дефолту США. Это грозит невероятным коллапсом."Поэтому пока эмоциональный спич Трампа с призывом "наказания" напоминает выступление Никиты Сергеевича Хрущева, который в 1960 году грозил Америке ботинком и неведомой для нее "Кузькиной матерью", - иронизирует основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев. Кстати, в чем-то методы влияния на целевую аудиторию у двух этих политиков очень схожи — они весьма популистские. Действительные рычаги лежат скорее в макроэкономической мировой плоскости, чем в последствиях решений отдельных людей, добавил экономист.Трампу сейчас надо хоть как-то сместить фокус внимания с бесконечных судов, в которых он участвует, на что-то более яркое и привлекающее внимание избирателей, напомнил Андрей Лебедев, директор по аналитике КРОС."Если принять во внимание все вышеперечисленные факторы, то можно сделать вывод, что идея "наказания" государств, отказывающихся от доллара во внешних расчетах, носит скорее предвыборный характер и мало связана с реальной экономической конъюнктурой", - подытожил он.На Россию нажать не получитсяВ любом случае, на Россию слова Трампа о мести за отказ от доллара никак не влияют. И мы, и многие наши партнеры уже находятся под санкциями, поэтому возможности дополнительного давления на них ограничены.На рубль сильнее влияют выводы и решения ЦБ РФ. На минувшей неделе регулятор оставил высокую ключевую ставку 16% и ухудшил прогноз по инфляции, допустил даже вероятность большего ужесточения в дальнейшем. Таким образом, сдерживающая монетарная политика продолжается. Это плохо для бизнеса, но хорошо для государства и рубля.Поэтому сильного ослабления мы не увидим даже после "угроз" Трампа. Более того, успешное продвижение альтернатив доллару самой Россией и ее партнерами способно укрепить российскую валюту.Обнулить экономику СШАНо вернемся к глобальным перспективам валютного рынка. Смена мировой валюты - долгий и сложный путь. В свое время доллар заменил на этом посту британский фунт. Для этого потребовалось около 50 лет и принципиальные структурные изменения в экономике."Собраться всем миром, устроить кризис и "обнулить экономику США" — это из области юмора и фантастики. В конечном счете все решают финансовые интересы. Везде. И во всех странах", - констатирует Астафьев.Сейчас мир подвязан на евродолларовую систему и отказаться от доллара в расчетах практически невозможно. Да, идут структурные изменения — мир обретает четкие контуры геополярности. Формируется евразийская группа, где вместе с Россией играют ключевые роли Индия и Китай. Поэтому юань и рупия набирают вес.При этом, как не парадоксально, США выгоден дешевый доллар – это делает их товары конкурентоспособными на мировом рынке. Поэтому его будут обесценивать путем эмиссии и роста госдолга. Но и это несет серьезные риски для американской экономики. Что сыграет решающую роль и когда это произойдет – покажет время.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

курсы валют, доллар, доллар сша, дональд трамп, дедолларизация