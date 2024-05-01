https://1prime.ru/20240501/flot-847831689.html
Американский генерал заявил о низкой готовности флота США
Американский генерал заявил о низкой готовности флота США - 01.05.2024, ПРАЙМ
Американский генерал заявил о низкой готовности флота США
Нынешняя готовность американского флота ниже стандартов, отчасти из-за поставок оборудования на Украину, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T22:42+0300
2024-05-01T22:42+0300
2024-05-01T22:42+0300
вооружения
сша
флот
военный флот
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280493_0:131:2493:1533_1920x0_80_0_0_49e7efc98192785b35c16f7d36873454.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Нынешняя готовность американского флота ниже стандартов, отчасти из-за поставок оборудования на Украину, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус. Мингус заявил, что готовность американского флота в настоящее время ниже стандартов, которых придерживаются Соединенные Штаты. Это было вызвано многими причинами, одна из которых — "оборудование, которое США передали Украине".Мингус уточнил, что общий стандарт оперативной готовности флота — около 90%, при этом сейчас готовность находится на уровне 80%.Ранее министр американских военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл, что США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35. По словам Кендалла, помимо нехватки финансирования, подрядчики Пентагона в настоящее время сталкиваются со сложностями в модернизации и усовершенствовании технических возможностей истребителей.
https://1prime.ru/20240501/uran-847827629.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82928/04/829280493_138:0:2355:1663_1920x0_80_0_0_57c74c7dfd26d76819bb4f0f47254f3e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, флот, военный флот
Вооружения, США, флот, военный флот
Американский генерал заявил о низкой готовности флота США
Генерал Мингус: готовность флота США ниже стандартов из-за поставок оружия Киеву
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Нынешняя готовность американского флота ниже стандартов, отчасти из-за поставок оборудования на Украину, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус.
Мингус заявил, что готовность американского флота в настоящее время ниже стандартов, которых придерживаются Соединенные Штаты. Это было вызвано многими причинами, одна из которых — "оборудование, которое США передали Украине".
Мингус уточнил, что общий стандарт оперативной готовности флота — около 90%, при этом сейчас готовность находится на уровне 80%.
Ранее министр американских военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл, что США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35.
По словам Кендалла, помимо нехватки финансирования, подрядчики Пентагона в настоящее время сталкиваются со сложностями в модернизации и усовершенствовании технических возможностей истребителей.
В США заверили, что смогут заменить уран из России