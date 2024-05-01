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Американский генерал заявил о низкой готовности флота США - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Американский генерал заявил о низкой готовности флота США
Американский генерал заявил о низкой готовности флота США - 01.05.2024, ПРАЙМ
Американский генерал заявил о низкой готовности флота США
Нынешняя готовность американского флота ниже стандартов, отчасти из-за поставок оборудования на Украину, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T22:42+0300
2024-05-01T22:42+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Нынешняя готовность американского флота ниже стандартов, отчасти из-за поставок оборудования на Украину, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус. Мингус заявил, что готовность американского флота в настоящее время ниже стандартов, которых придерживаются Соединенные Штаты. Это было вызвано многими причинами, одна из которых — "оборудование, которое США передали Украине".Мингус уточнил, что общий стандарт оперативной готовности флота — около 90%, при этом сейчас готовность находится на уровне 80%.Ранее министр американских военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл, что США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35. По словам Кендалла, помимо нехватки финансирования, подрядчики Пентагона в настоящее время сталкиваются со сложностями в модернизации и усовершенствовании технических возможностей истребителей.
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сша, флот, военный флот
Вооружения, США, флот, военный флот
22:42 01.05.2024
 
Американский генерал заявил о низкой готовности флота США

Генерал Мингус: готовность флота США ниже стандартов из-за поставок оружия Киеву

© РИА Новости . ВМС США | Перейти в медиабанкАмериканский авианосец USS Harry Truman
Американский авианосец USS Harry Truman - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . ВМС США
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Нынешняя готовность американского флота ниже стандартов, отчасти из-за поставок оборудования на Украину, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус.
Мингус заявил, что готовность американского флота в настоящее время ниже стандартов, которых придерживаются Соединенные Штаты. Это было вызвано многими причинами, одна из которых — "оборудование, которое США передали Украине".
Мингус уточнил, что общий стандарт оперативной готовности флота — около 90%, при этом сейчас готовность находится на уровне 80%.
Ранее министр американских военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл, что США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35.
По словам Кендалла, помимо нехватки финансирования, подрядчики Пентагона в настоящее время сталкиваются со сложностями в модернизации и усовершенствовании технических возможностей истребителей.
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