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Американский генерал заявил о низкой готовности флота США

Американский генерал заявил о низкой готовности флота США - 01.05.2024, ПРАЙМ

Американский генерал заявил о низкой готовности флота США

Нынешняя готовность американского флота ниже стандартов, отчасти из-за поставок оборудования на Украину, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T22:42+0300

2024-05-01T22:42+0300

2024-05-01T22:42+0300

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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Нынешняя готовность американского флота ниже стандартов, отчасти из-за поставок оборудования на Украину, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал Джеймс Мингус. Мингус заявил, что готовность американского флота в настоящее время ниже стандартов, которых придерживаются Соединенные Штаты. Это было вызвано многими причинами, одна из которых — "оборудование, которое США передали Украине".Мингус уточнил, что общий стандарт оперативной готовности флота — около 90%, при этом сейчас готовность находится на уровне 80%.Ранее министр американских военно-воздушных сил страны Фрэнк Кендалл, что США испытывают трудности с реализацией программы технической модернизации истребителей пятого поколения F-35. По словам Кендалла, помимо нехватки финансирования, подрядчики Пентагона в настоящее время сталкиваются со сложностями в модернизации и усовершенствовании технических возможностей истребителей.

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сша, флот, военный флот