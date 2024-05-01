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ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки

ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки - 01.05.2024, ПРАЙМ

ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T21:11+0300

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экономика

фрс

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ставка фрс

фрс сша

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих пяти заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.Ранее президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2% будет происходит медленнее ожидаемого.

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