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ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки - 01.05.2024, ПРАЙМ
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T21:11+0300
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих пяти заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.Ранее президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2% будет происходит медленнее ожидаемого.
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Экономика, ФРС, ключевая ставка ФРС США, ставка ФРС, ФРС США, заседание ФРС США
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки
ФРС в шестой раз сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.
На следующих пяти заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
Ранее президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2% будет происходит медленнее ожидаемого.
Представитель ФРС: В этом году ФРС предстоит принимать трудные решения