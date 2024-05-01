Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки - 01.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240501/frs-847829857.html
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки - 01.05.2024, ПРАЙМ
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых,... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T21:11+0300
2024-05-01T21:12+0300
экономика
фрс
ключевая ставка фрс сша
ставка фрс
фрс сша
заседание фрс сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/97/841369778_0:243:2049:1395_1920x0_80_0_0_1dc632e67d3ac815ed77ddc376a54cbb.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих пяти заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.Ранее президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2% будет происходит медленнее ожидаемого.
https://1prime.ru/20240419/frs-847537575.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/97/841369778_0:51:2049:1587_1920x0_80_0_0_5d0e7b9963e3b424d85a54f2878a640e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фрс, ключевая ставка фрс сша, ставка фрс, фрс сша, заседание фрс сша
Экономика, ФРС, ключевая ставка ФРС США, ставка ФРС, ФРС США, заседание ФРС США
21:11 01.05.2024 (обновлено: 21:12 01.05.2024)
 
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки

ФРС в шестой раз сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5,5% годовых

© Фото : Federal ReserveФедеральная резервная система, США
Федеральная резервная система, США - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© Фото : Federal Reserve
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.
На следующих пяти заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
Ранее президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик заявил, что возвращение инфляции к целевому уровню в 2% будет происходит медленнее ожидаемого.
ФРС США оставила учетную ставку межбанковского кредита на рекордно низком уровне – от 0 до 0,25 проц годовых
Представитель ФРС: В этом году ФРС предстоит принимать трудные решения
19 апреля, 19:35
 
ЭкономикаФРСключевая ставка ФРС СШАставка ФРСФРС СШАзаседание ФРС США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала