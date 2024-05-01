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Средние биржевые цены на газ в Европе в апреле остались на уровне 2021 года

Средние биржевые цены на газ в Европе в апреле остались на уровне 2021 года - 01.05.2024, ПРАЙМ

Средние биржевые цены на газ в Европе в апреле остались на уровне 2021 года

Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам апреля выросли в месячном выражении примерно на 6%, чуть превысив 320 долларов за тысячу кубометров, оставшись... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T09:53+0300

2024-05-01T09:53+0300

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Средние биржевые цены на газ в Европе по итогам апреля выросли в месячном выражении примерно на 6%, чуть превысив 320 долларов за тысячу кубометров, оставшись на уровне весны 2021 года, следует из расчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших – майских, затем июньских – фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) в апреле составила в среднем 320,8 доллара, что на 6,2% выше, чем в марте – 302 доллара. Однако это на 32,1% ниже, чем в апреле прошлого года – 472,2 доллара. Рекордным для этого месяца за все время наблюдений был показатель в 2022 году – около 1134,3 доллара за тысячу кубометров. Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021–2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению. Средние котировки по итогам прошлого года составили около 460 долларов за тысячу кубометров. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составили в среднем около 310 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая–июня 2021 года – самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов.

https://1prime.ru/20240426/gaz-847742896.html

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европа, газ, мировые цены на газ, биржа ice