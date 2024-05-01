https://1prime.ru/20240501/inflyatsiya-847831537.html
Инфляция в США остается слишком высокой, заявил глава ФРС
Инфляция в США остается слишком высокой, заявил глава ФРС - 01.05.2024, ПРАЙМ
Инфляция в США остается слишком высокой, заявил глава ФРС
Инфляция в США по-прежнему остается очень высокой, однако повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующем заседании маловероятно,... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T22:32+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Инфляция в США по-прежнему остается очень высокой, однако повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующем заседании маловероятно, заявил в среду глава регулятора Джером Пауэлл. "Инфляция по-прежнему слишком высока", — сообщил он журналистам на брифинге. По словам Пауэлла, у регулятора нет гарантий того, что прогресс в снижении темпов роста потребительских цен будет достигнут, а дальнейшие действия ФРС остаются неопределенными. При этом он отметил, что повышение процентной ставки на следующем заседании Федрезерва маловероятно. В среду ФРС США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков. ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе. На следующих пяти заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне. Кроме того, регулятор объявил о замедлении с 1 июня темпов сокращения своего баланса до 25 миллиардов в месяц с 60 миллиардов.
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Экономика, США, ФРС, ФРС США
Инфляция в США остается слишком высокой, заявил глава ФРС
Глава ФРС: инфляция в США по-прежнему остается слишком высокой
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. Инфляция в США по-прежнему остается очень высокой, однако повышение процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на следующем заседании маловероятно, заявил в среду глава регулятора Джером Пауэлл.
"Инфляция по-прежнему слишком высока", — сообщил он журналистам на брифинге.
По словам Пауэлла, у регулятора нет гарантий того, что прогресс в снижении темпов роста потребительских цен будет достигнут, а дальнейшие действия ФРС остаются неопределенными.
При этом он отметил, что повышение процентной ставки на следующем заседании Федрезерва маловероятно.
В среду ФРС США по итогам майского заседания в шестой раз подряд сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, что совпало с прогнозами большинства аналитиков.
ФРС повысила базовую ставку до 5,25-5,5% годовых в июле прошлого года. Регулятор заявил тогда, что считает уместным дальнейшее повышение ставки для достижения максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.
На следующих пяти заседаниях регулятор сохранял учетную ставку на этом уровне.
Кроме того, регулятор объявил о замедлении с 1 июня темпов сокращения своего баланса до 25 миллиардов в месяц с 60 миллиардов.
ФРС в шестой раз сохранила прежний уровень базовой ставки