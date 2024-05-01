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КНДР предложила Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"

КНДР предложила Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон" - 01.05.2024, ПРАЙМ

КНДР предложила Приморью организовать детскую смену в лагере "Сондовон"

Заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир на встрече с губернатором Приморья Олегом... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T14:28+0300

2024-05-01T14:28+0300

2024-05-01T14:28+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 1 мая — ПРАЙМ. Заместитель председателя Центрального комитета Социалистического союза патриотической молодежи КНДР Ким Сен Ир на встрече с губернатором Приморья Олегом Кожемяко предложил организовать детскую смену в северокорейском лагере "Сондовон". Делегация из КНДР находится с визитом в Приморье, встреча состоялась в правительстве региона 1 мая, информируют власти. "Мы считаем хорошим направлением сделать обмены детскими художественными коллективами. Также предлагаем организовать международную детскую дружественную смену в лагере "Сондовон". В ходе этого визита мы планируем обсудить эти вопросы", – цитируются в релизе слова Ким Сен Ира. Он также отметил динамичное развитие отношений между Приморским краем и КНДР, уточнив, что Социалистический союз патриотической молодежи крайне заинтересован в расширения связей с аналогичными организациями в России. В свою очередь, губернатор Приморского предложил организовать выступление воспитанников Мангендеского дворца школьников во Владивостоке в октябре 2024 года, пригласил группу учащихся училища иностранных языков летом во всероссийский детский центр "Океан", а студентов Пхеньянского университета иностранных языков посетить Владивосток в октябре, информируют власти.

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кндр, россия, молодежь, обмен, туризм