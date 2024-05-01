https://1prime.ru/20240501/medvedev-847822536.html
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев - 01.05.2024, ПРАЙМ
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев
У России есть все необходимое в плане вооружения и благополучия жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T09:50+0300
2024-05-01T09:50+0300
2024-05-01T09:50+0300
россия
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/16/843141650_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_b036ddfee5d446126083fe738fc3a73d.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. У России есть все необходимое в плане вооружения и благополучия жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!" - написал Медведев в социальной сети "В Контакте". Кроме того, политик добавил, что российские заводы "выпускают сегодня грозное вооружение", перед которым трепещут ее враги. По его словам, Россия также производит все необходимое для комфортной жизни. Он также поздравил россиян с праздником 1 мая.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84314/16/843141650_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f5c16737d3c327c98ec4c4c5b8db92f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев
Медведев: у РФ есть все необходимое — опыт, сила и грамотно поставленные цели
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. У России есть все необходимое в плане вооружения и благополучия жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!" - написал Медведев в социальной сети "В Контакте".
Кроме того, политик добавил, что российские заводы "выпускают сегодня грозное вооружение", перед которым трепещут ее враги. По его словам, Россия также производит все необходимое для комфортной жизни.
Он также поздравил россиян с праздником 1 мая.