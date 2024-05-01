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У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев

У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев - 01.05.2024, ПРАЙМ

У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев

У России есть все необходимое в плане вооружения и благополучия жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T09:50+0300

2024-05-01T09:50+0300

2024-05-01T09:50+0300

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. У России есть все необходимое в плане вооружения и благополучия жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!" - написал Медведев в социальной сети "В Контакте". Кроме того, политик добавил, что российские заводы "выпускают сегодня грозное вооружение", перед которым трепещут ее враги. По его словам, Россия также производит все необходимое для комфортной жизни. Он также поздравил россиян с праздником 1 мая.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дмитрий медведев