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У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев - 01.05.2024, ПРАЙМ
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У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев - 01.05.2024, ПРАЙМ
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев
У России есть все необходимое в плане вооружения и благополучия жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T09:50+0300
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россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. У России есть все необходимое в плане вооружения и благополучия жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев."У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!" - написал Медведев в социальной сети "В Контакте". Кроме того, политик добавил, что российские заводы "выпускают сегодня грозное вооружение", перед которым трепещут ее враги. По его словам, Россия также производит все необходимое для комфортной жизни. Он также поздравил россиян с праздником 1 мая.
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россия, дмитрий медведев
РОССИЯ, Дмитрий Медведев
09:50 01.05.2024
 
У России есть все необходимое для победы, заявил Медведев

Медведев: у РФ есть все необходимое — опыт, сила и грамотно поставленные цели

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. У России есть все необходимое в плане вооружения и благополучия жизни, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!" - написал Медведев в социальной сети "В Контакте".
Кроме того, политик добавил, что российские заводы "выпускают сегодня грозное вооружение", перед которым трепещут ее враги. По его словам, Россия также производит все необходимое для комфортной жизни.
Он также поздравил россиян с праздником 1 мая.
 
РОССИЯДмитрий Медведев
 
 
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