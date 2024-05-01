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Трудовые будни на рынках в мае: стабильность и умеренный оптимизм

Трудовые будни на рынках в мае: стабильность и умеренный оптимизм - 01.05.2024, ПРАЙМ

Трудовые будни на рынках в мае: стабильность и умеренный оптимизм

Валютная пара евро/доллар удерживает поддержку на уровне 1,06, локальный тренд на снижение замедляется, вероятный диапазон сопротивления в мае составляет... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T12:30+0300

2024-05-01T12:30+0300

2024-05-01T12:30+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Рубль подешевел к доллару и к евро в апреле, потеряв по отношению к евро около 0,3%, а по отношению к доллару – почти процент стоимости. В течение месяца валютные трейдеры играли на понижение курса рубля из-за ожиданий прекращения после 30 апреля требований государства к экспортёрам об обязательной продаже валютной выручки. В итоге требования к экспортёрам были продлены до мая 2025 года, но рубль всё равно ослабел. Не менее важным поводом для падения рубля в апреле стали возобновившиеся ожидания сохранения жёсткой монетарной политики ФРС до конца текущего года. В мае одним из главных событий месяца окажется обнародование решения ФРС США по процентным ставкам, которые с очень высокой вероятностью останутся на прежнем уровне. Однако для рынка будут более важными заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла относительно возможных сроков начала снижения процентных ставок. Если риторика Пауэлла окажется жёсткой, вплоть до того, что он заявит о том, что в текущем году процентные ставки могут остаться без изменений из-за всё ещё высокой инфляции в США, у доллара появится шанс подорожать по отношению к рублю. Евро в течение апреля выглядел намного слабее доллара. Курс евро к доллару упал за месяц на 0,2%, лишь немного превышая к концу апреля 1,07 доллара. Мы полагаем, что в мае евро будет колебаться в коридоре 1,07-1,09. Курс рубля в мае может быть очень волатильным из-за весьма нестабильного геоэкономического фона и отчасти из-за того, что заседаний совета директоров Банка России по процентной ставке в мае не будет, значит, не будет и одного из важных факторов, который способствует укреплению рубля. В мае ожидаем доллар в диапазоне 90-96 рублей, евро – в коридоре 97-103 рублей. В апреле цена нефти Brent снизилась всего на 0,2% и к концу месяца лишь немного превышала 87 долларов за баррель. Нефтяной рынок опасался возможного снижения спроса на "чёрное золото" из-за слабой экономической динамики в странах "большой семёрки". Кроме того, из-за мартовского роста цены нефти Минэнерго США приостановило закупки в стратегический резерв. Ежемесячные доклады ОПЕК и МЭА в середине апреля сенсаций не принесли, что, соответственно, влияния на цену нефти не оказало. В то же время на нефтяном рынке увеличилось предложение нефти от стран, не входящих в ОПЕК+, в том числе, от США и Канады. В мае у цены нефти Brent будет больше поводов для продолжения коррекции вниз, и, прежде всего, это будет связано с возможным укреплением доллара из-за ожиданий сохранения жёсткой монетарной политики в США до конца года и снижением привлекательности рискованных активов, таких как фьючерсы на нефть. В начале мая нефть Brent может колебаться в том же коридоре в 87-89 долларов за баррель, как и в конце апреля. В середине и конце месяца, если рост предложения будет отставать от роста спроса на нефть, цена Brent может вырасти до 90-92 долларов, но, если на этих уровнях удержаться не удастся, возможно падение в область 85-86 долларов за баррель. В среднем в мае цена Brent может колебаться в рамках 85-92 долларов. ПРОГНОЗЫ Валютная пара евро/доллар удерживает поддержку на уровне 1,06, локальный тренд на снижение замедляется, вероятный диапазон сопротивления в мае составляет 1,07-1,09.Доллар США к концу апреля приблизился к диапазону сопротивления 94-95 рублей, и вполне вероятно, останется в мае в пределах 90-96 рублей. При этом евро уверенно смотрится в коридоре 97-103 рублей.В мае баррель Brent может подрасти до 90-92 долларов, при этом наиболее вероятный диапазон по нефти составляет 87-89 долларов.

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2024

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Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Гузель Проценко https://cdnn.1prime.ru/img/84153/94/841539443_73:0:985:912_100x100_80_0_0_725f1bf84e2daa229fb9136bce104647.jpg

мнения аналитиков