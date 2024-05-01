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ЛДПР подготовила законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

ЛДПР подготовила законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей - 01.05.2024, ПРАЙМ

ЛДПР подготовила законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

В России подготовили законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей, авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР, рассказал глава комитета... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T13:06+0300

2024-05-01T13:06+0300

2024-05-01T13:22+0300

россия

лдпр

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В России подготовили законопроект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей, авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР, рассказал глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Символично именно в День Весны и Труда сообщить о подготовке к внесению в Госдуму фракционного законопроекта, предусматривающего фиксацию МРОТ на уровне 30 тысяч рублей", - сообщил парламентарий в своем Telegram-канале. Кроме того, Нилов уточнил, что не менее пяти миллионов бюджетников получают доходы на уровне МРОТ, который далеко не всегда отвечает реалиями жизни. По его словам, труд в России недооценен, и поэтому его оплата оставляет желать лучшего.С 1 января 2024 года МРОТ в РФ составляет 19 242 рубля. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть увеличен почти в два раза к 2030 году - до 35 тысяч рублей. Глава государства по итогам своего послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение МРОТ опережающими темпами.

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россия, лдпр, мрот