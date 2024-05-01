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Не переплати: что будут менять в налоговой системе

Не переплати: что будут менять в налоговой системе - 01.05.2024, ПРАЙМ

Не переплати: что будут менять в налоговой системе

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в России. Одна из инициатив включала... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T08:00+0300

2024-05-01T08:00+0300

2024-05-01T08:00+0300

налоги

мнения аналитиков

?1714539601

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию выступил с предложениями по изменению налоговой системы в России. Одна из инициатив включала реализацию более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Наиболее вероятным вариантом проведения налоговой реформы является изменение параметров НДФЛ в комбинации с коррекцией ставок налога на прибыль.Остановимся подробнее на НДФЛ. Речь идет об усилении прогрессивности шкалы налога на доходы физических лиц. Начиная с 2021 года, при расчете налога применяется прогрессивная шкала налогообложения со следующими коридорами по доходам и ставками:- 13% с суммы дохода в пределах 5 миллионов рублей за год;- 15% с суммы доходов, превышающих 5 миллионов рублей за год.В 2021 – 2023 годах действовал переходный период, в течение которого налоговыми агентами применялась прогрессивная ставка НДФЛ 15% отдельно к каждой налоговой базе. Иначе говоря, если в течение года сумма по одному виду дохода, полученного от одного работодателя, не превышала 5 миллионов рублей, то НДФЛ удерживался по ставке 13%.С 2024 года налоговая ставка 15% применяется уже в отношении совокупности всех видов доходов, полученных физическим лицом за год от всех работодателей. Окончательный размер ставки определяется налоговым органом с учетом совокупного годового дохода физического лица за налоговый период на основании сведений, полученных от работодателей. Если совокупный доход превысит 5 миллионов рублей, то налог с суммы превышения налоговый орган исчислит по ставке 15% и направит физическому лицу уведомление о необходимости доплаты не позднее 1 декабря года, следующего за тем, в котором получен доход.Таким образом, в течение 2024 года Федеральная налоговая служба окончательно отработает механизм применения прогрессивной шкалы ставок налога с совокупного годового дохода физических лиц. Все необходимые технические и информационные возможности для этого у ФНС в настоящее время имеются.Введение прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц преследует цель более справедливого распределения налогового бремени. Однако достичь этой цели возможно лишь при соблюдении целого ряда условий. К таким условиям относятся:Какой планируется прогрессивная шкала ставок НДФЛ в результате налоговой реформы? К ключевым параметрам прогрессии относятся: необлагаемый минимум, количество ступеней, коридор ставок, уровень дохода, подпадающего под максимальную ставку налога. Обсуждаются предложения повысить НДФЛ с 13 до 15% на доходы более 1 миллиона рублей в год и с 15 до 20% для доходов свыше 5 миллионов рублей в год. С учетом того, что средняя заработная плата в РФ в 2023 году составила 73709 рублей, а в 2024 году только в январе уже превышала 75000 рублей, очевидно, что под прогрессию в 15% подпадет намного больше налогоплательщиков, чем это было в 2023 году.Тогда в федеральный бюджет дополнительно поступило 160 миллиардов рублей налога. Около 70% - из четырех субъектов: Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Снижение коридора доходов, подпадающих под 15% ставку с 5 миллионов до 1 миллиона рублей существенно расширит круг налогоплательщиков, ощущающих увеличение нагрузки. А с учетом уровня текущей инфляции становится очевидным - коридор ставок должен быть выше. Например: при доходах до 3 миллионов рублей – 13%, от 3 до 6 миллионов включительно – 15%, от 6 до 9 миллионов – 17%; свыше 9 миллионов – 20%.Такая шкала ставок представляется в большей степени отвечающей принципу справедливости. Но возможность более справедливого распределения налогового бремени появится при соблюдении целого ряда условий, которые были перечислены выше.Что касается повышения ставок налога на прибыль с 20 до 25%, то достичь целей создания благоприятных условий для инвестиций компаний в ключевые отрасли экономики возможно при расширении возможностей по использованию механизма инвестиционного налогового вычета. Он даст возможность таким компаниям нивелировать повышение налоговых ставок, обеспечив таким образом модернизацию и техническое перевооружение ключевых отраслей экономики за счет собственных средств.

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2024

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Марина Карп https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847722855_0:61:464:525_100x100_80_0_0_a4a7f3770762ad1e4c2c6fda2b8ded78.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Марина Карп https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/1a/847722855_0:61:464:525_100x100_80_0_0_a4a7f3770762ad1e4c2c6fda2b8ded78.jpg

мнения аналитиков