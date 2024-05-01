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В России с 1 мая данные о некоторых объектах недвижимости будут закрыты
В России с 1 мая данные о некоторых объектах недвижимости будут закрыты - 01.05.2024, ПРАЙМ
В России с 1 мая данные о некоторых объектах недвижимости будут закрыты
В России с 1 мая вступает в силу закон, описывающий порядок регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости, сведения о которых составляют... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T10:29+0300
2024-05-01T10:29+0300
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В России с 1 мая вступает в силу закон, описывающий порядок регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости, сведения о которых составляют государственную тайну. Согласно закону, вносимые в ЕГРН сведения об объектах недвижимости, среди которых: назначение, месторасположение, вид разрешенного использования, наименование и основные характеристики (площади, протяженность, глубина залегания, объем, высота), а также сведения о лице, которому предоставлен объект недвижимости, не должны приводить к разглашению сведений, составляющих гостайну. Отмечается, что если для госрегистрации прав на объект недвижимости представлены документы со сведениями, составляющими гостайну, либо если вносимые внесению в ЕГРН данные могут привести к разглашению гостайны, то зарегистрировано будет только право собственности Российской Федерации (иного публично-правового образования) на такой объект недвижимости. В тексте законопроекта также указано, что если в ЕГРН есть запись о госрегистрации, сведения в которой могут привести к разглашению гостайны, то она может быть погашена по заявлению лица, в пользу которого зарегистрировано соответствующее право, ограничение права или обременение объекта недвижимости при условии госрегистрации права собственности РФ (иного публично-правового образования) на него. Кроме того, правительство России утверждает перечень видов находящихся в госсобственности объектов недвижимости (кроме земельных участков), права на которые не подлежат госрегистрации и сведения о которых составляют гостайну. Право собственности считается возникшим в силу федерального закона. Если объект находится в госсобственности и попадает в перечень, утверждаемый кабмином, то по заявлению уполномоченного федерального органа Росреестр снимает его с кадастрового учета и осуществляет погашение записи о госрегистрации права, ограничении права или обременении.
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россия, недвижимость, егрн
Недвижимость, РОССИЯ, Недвижимость, ЕГРН
В России с 1 мая данные о некоторых объектах недвижимости будут закрыты
В России с 1 мая сведения об объектах, составляющие гостайну, будут закрыты
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В России с 1 мая вступает в силу закон, описывающий порядок регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости, сведения о которых составляют государственную тайну.
Согласно закону, вносимые в ЕГРН сведения об объектах недвижимости, среди которых: назначение, месторасположение, вид разрешенного использования, наименование и основные характеристики (площади, протяженность, глубина залегания, объем, высота), а также сведения о лице, которому предоставлен объект недвижимости, не должны приводить к разглашению сведений, составляющих гостайну.
Отмечается, что если для госрегистрации прав на объект недвижимости представлены документы со сведениями, составляющими гостайну, либо если вносимые внесению в ЕГРН данные могут привести к разглашению гостайны, то зарегистрировано будет только право собственности Российской Федерации (иного публично-правового образования) на такой объект недвижимости.
В тексте законопроекта также указано, что если в ЕГРН есть запись о госрегистрации, сведения в которой могут привести к разглашению гостайны, то она может быть погашена по заявлению лица, в пользу которого зарегистрировано соответствующее право, ограничение права или обременение объекта недвижимости при условии госрегистрации права собственности РФ (иного публично-правового образования) на него.
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Кроме того, правительство России утверждает перечень видов находящихся в госсобственности объектов недвижимости (кроме земельных участков), права на которые не подлежат госрегистрации и сведения о которых составляют гостайну. Право собственности считается возникшим в силу федерального закона.
Если объект находится в госсобственности и попадает в перечень, утверждаемый кабмином, то по заявлению уполномоченного федерального органа Росреестр снимает его с кадастрового учета и осуществляет погашение записи о госрегистрации права, ограничении права или обременении.