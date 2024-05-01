https://1prime.ru/20240501/nedvizhimost-847823177.html

В России с 1 мая данные о некоторых объектах недвижимости будут закрыты

В России с 1 мая данные о некоторых объектах недвижимости будут закрыты - 01.05.2024, ПРАЙМ

В России с 1 мая данные о некоторых объектах недвижимости будут закрыты

В России с 1 мая вступает в силу закон, описывающий порядок регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости, сведения о которых составляют... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T10:29+0300

2024-05-01T10:29+0300

2024-05-01T10:29+0300

недвижимость

россия

недвижимость

егрн

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/69/842946977_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_e3c0fcd9477b1f84bb7b0d74d802acbc.jpg

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В России с 1 мая вступает в силу закон, описывающий порядок регистрации и кадастрового учета объектов недвижимости, сведения о которых составляют государственную тайну. Согласно закону, вносимые в ЕГРН сведения об объектах недвижимости, среди которых: назначение, месторасположение, вид разрешенного использования, наименование и основные характеристики (площади, протяженность, глубина залегания, объем, высота), а также сведения о лице, которому предоставлен объект недвижимости, не должны приводить к разглашению сведений, составляющих гостайну. Отмечается, что если для госрегистрации прав на объект недвижимости представлены документы со сведениями, составляющими гостайну, либо если вносимые внесению в ЕГРН данные могут привести к разглашению гостайны, то зарегистрировано будет только право собственности Российской Федерации (иного публично-правового образования) на такой объект недвижимости. В тексте законопроекта также указано, что если в ЕГРН есть запись о госрегистрации, сведения в которой могут привести к разглашению гостайны, то она может быть погашена по заявлению лица, в пользу которого зарегистрировано соответствующее право, ограничение права или обременение объекта недвижимости при условии госрегистрации права собственности РФ (иного публично-правового образования) на него. Кроме того, правительство России утверждает перечень видов находящихся в госсобственности объектов недвижимости (кроме земельных участков), права на которые не подлежат госрегистрации и сведения о которых составляют гостайну. Право собственности считается возникшим в силу федерального закона. Если объект находится в госсобственности и попадает в перечень, утверждаемый кабмином, то по заявлению уполномоченного федерального органа Росреестр снимает его с кадастрового учета и осуществляет погашение записи о госрегистрации права, ограничении права или обременении.

https://1prime.ru/20240411/vino-847306106.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость, егрн