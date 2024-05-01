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Одессит рассказал пугающие подробности о жизни в городе, пишет СМИ

Одессит рассказал пугающие подробности о жизни в городе, пишет СМИ - 01.05.2024, ПРАЙМ

Одессит рассказал пугающие подробности о жизни в городе, пишет СМИ

В Одессе подход к мобилизации граждан происходит особенно жестко, сообщил житель города Владислав в интервью британскому журналу Economist. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T06:08+0300

2024-05-01T06:08+0300

2024-05-01T06:08+0300

украина

мобилизация

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. В Одессе подход к мобилизации граждан происходит особенно жестко, сообщил житель города Владислав в интервью британскому журналу Economist."Владислав лично застал несколько подобных рейдов. <...> Он рассказал, что в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву", — цитирует газеты одессита.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramТак, гражданин отметил, что иногда военкомы прячутся рядом с остановками и проводят досмотры автобусов в поисках мужчин. По его словам, только самые смелые мужчины теперь ездят на общественном транспорте в городе.Кроме того, как рассказал еще один житель Одессы, бармен "Саша", он опасается военкомов даже дома, потому что патруль может постучать к нему в дверь.В свою очередь авторы статьи подчеркнули, что жесткие меры руководства Украины вынудили целое поколение молодых одесситов отложить все жизненные планы на неопределенный срок."Те, кто еще не на передовой, все больше и больше скрываются от военных патрулей, которые слывут суровыми и безжалостными. <...> Это стало своего рода проверкой на лояльность в городе, который всегда воспринимал свою принадлежность к Украине весьма легкомысленно", — резюмировали в Economist.Ранее 2 апреля 2024 года депутат Верховной рады Алексей Гончаренко рассказал, что Зеленский подписал законы о снижении возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.11 апреля Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации. Согласно документу, военнообязанные должны будут обновить данные в военкоматах в течение 60 дней с момента его вступления в силу, должны будут носить с собой военный билет. Кроме того, закон разрешил лишать уклонистов права управлять автомобилем.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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украина, мобилизация