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В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов - 01.05.2024, ПРАЙМ
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов
Более 800 домой и более 1300 приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области, проинформировало ГУМЧС России. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T08:32+0300
2024-05-01T08:32+0300
2024-05-01T08:32+0300
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паводок
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УФА, 1 мая - ПРАЙМ. Более 800 домой и более 1300 приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области, проинформировало ГУМЧС России."В Оренбургской области за сутки освободилось от воды 806 жилых домов и 1 368 приусадебных участков. Остаются подтопленными 5 900 жилых домов, более 10 тысяч приусадебных участков",- сообщается в материале ведомства. Отмечается, что в городе Орск остаются затопленными 137 домов и 152 придомовых участка. В Оренбурге же в зоне подтопления на данный момент находятся 3 800 домов и 7 400 приусадебных участков.
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россия, оренбургская область, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбургская область, паводок
В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов
Более 800 домов и 1,3 тыс участков освободились от воды в Оренбургской области
УФА, 1 мая - ПРАЙМ. Более 800 домой и более 1300 приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области, проинформировало ГУМЧС России.
"В Оренбургской области за сутки освободилось от воды 806 жилых домов и 1 368 приусадебных участков. Остаются подтопленными 5 900 жилых домов, более 10 тысяч приусадебных участков",- сообщается в материале ведомства.
Отмечается, что в городе Орск остаются затопленными 137 домов и 152 придомовых участка. В Оренбурге же в зоне подтопления на данный момент находятся 3 800 домов и 7 400 приусадебных участков.