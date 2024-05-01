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В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов - 01.05.2024, ПРАЙМ

В Оренбургской области за сутки от воды освободились более 800 домов

Более 800 домой и более 1300 приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области, проинформировало ГУМЧС России. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T08:32+0300

2024-05-01T08:32+0300

2024-05-01T08:32+0300

происшествия

россия

оренбургская область

паводок

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УФА, 1 мая - ПРАЙМ. Более 800 домой и более 1300 приусадебных участков за сутки освободились от воды в Оренбургской области, проинформировало ГУМЧС России."В Оренбургской области за сутки освободилось от воды 806 жилых домов и 1 368 приусадебных участков. Остаются подтопленными 5 900 жилых домов, более 10 тысяч приусадебных участков",- сообщается в материале ведомства. Отмечается, что в городе Орск остаются затопленными 137 домов и 152 придомовых участка. В Оренбурге же в зоне подтопления на данный момент находятся 3 800 домов и 7 400 приусадебных участков.

оренбургская область

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россия, оренбургская область, паводок