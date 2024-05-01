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Россиянам рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич
Россиянам рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич - 01.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич
Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать пасхальный кулич и где его приобрести, об этом сообщила пресс-служба ведомства. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T10:38+0300
2024-05-01T10:38+0300
пасха
пасхальные наборы
россия
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать пасхальный кулич и где его приобрести, об этом сообщила пресс-служба ведомства. Пасха в 2024 году по юлианскому календарю наступит 5 апреля. "В преддверии праздника Пасхи Роспотребнадзор напоминает о рекомендациях по выбору продуктов к праздничному столу. Готовые куличи, а также пищевые продукты для приготовления традиционных блюд следует приобретать только в местах санкционированной торговли", — говорится в сообщении. При покупке готового кулича следует обратить внимание на его состав — в качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель, пояснили в пресс-службе. Верхушка кулича должна быть сухой, иначе продукт может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату сортировки и внешний вид — яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. При покупке творога для приготовления пасхи нужно убедиться в его качестве — хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах, подчеркнули в пресс-службе. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве, консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, добавили в ведомстве.
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пасха, пасхальные наборы, россия, роспотребнадзор
Пасха, пасхальные наборы, РОССИЯ, Роспотребнадзор
10:38 01.05.2024
 
Россиянам рассказали, как правильно выбрать пасхальный кулич

Роспотребнадзор советует выбирать куличи с сухой верхушкой и без пустот

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОсвящение пасхальных куличей в регионах России
Освящение пасхальных куличей в регионах России - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбрать пасхальный кулич и где его приобрести, об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Пасха в 2024 году по юлианскому календарю наступит 5 апреля.
"В преддверии праздника Пасхи Роспотребнадзор напоминает о рекомендациях по выбору продуктов к праздничному столу. Готовые куличи, а также пищевые продукты для приготовления традиционных блюд следует приобретать только в местах санкционированной торговли", — говорится в сообщении.
При покупке готового кулича следует обратить внимание на его состав — в качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель, пояснили в пресс-службе.
Верхушка кулича должна быть сухой, иначе продукт может оказаться испорченным еще до окончания срока годности. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет. Также на нижней и боковой поверхностях кулича не должно быть пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей.
При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату сортировки и внешний вид — яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас.
При покупке творога для приготовления пасхи нужно убедиться в его качестве — хороший творог всегда имеет белый цвет с кремовым оттенком и чуть кисловатый запах, подчеркнули в пресс-службе. В нежирном твороге может выделяться сыворотка, но только в небольшом количестве, консистенция должна быть мягкой, нежно-маслянистой и однородной, добавили в ведомстве.
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