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Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 12 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 12 сантиметров - 01.05.2024, ПРАЙМ

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 12 сантиметров

По информации на 08.00 (06.00 мск) первого мая, уровень воды в реке Тобол рядом с городом Курган снизился на 12 сантиметров, рассказали в госадминистрации. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T07:56+0300

2024-05-01T07:56+0300

2024-05-01T07:56+0300

происшествия

россия

курганская область

паводок

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мая - ПРАЙМ. По информации на 08.00 (06.00 мск) первого мая, уровень воды в реке Тобол рядом с городом Курган снизился на 12 сантиметров, рассказали в госадминистрации.Таким образом, сейчас вода находится на уровне 825 сантиметров.Как ранее сообщали в ведомстве, утром 30 апреля уровень воды в реке составлял 854 сантиметра, а сегодняшним утром уже 837 сантиметров. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров) еще 17 апреля. По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 1 мая уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 825 сантиметров. Как заявили в ГУМЧС России по региону, в створе Тобола в Кургане продолжится спад уровня воды от минус 15 до минус 30 сантиметров. Кроме того, в сообщении ведомства указано, что в ближайшие пару дней возможно затопление придомовых территорий в населенном пункте Волосникова Белозерского муниципального округа

курганская область

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россия, курганская область, паводок