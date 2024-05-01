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В России увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами - 01.05.2024, ПРАЙМ
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В России увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами
В России увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами - 01.05.2024, ПРАЙМ
В России увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами
С первого мая россияне получат возможность переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП между своими счетами в разных банках. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T07:06+0300
2024-05-01T07:06+0300
россия
переводы в сбп
банковские переводы
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. С первого мая россияне получат возможность переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП между своими счетами в разных банках.Соответствующие нормы закона вступают в силу 1 мая. Отмечается, что вышеупомянутый закон был принят еще летом 2023 года.Тем не менее, сообщается, что отношении переводов, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты, изменения действовать не будут. При этом у банков появляется обязанность в случае, если гражданин или его представитель присутствуют в отделении, до осуществления такой операции проинформировать его о возможности бесплатного перевода денежных средств.Также предполагается, что, помимо увеличения бесплатного лимита переводов между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц, банки лишаться возможности ограничивать размер или количество таких операций в пределах этого лимита.Как и ранее, без комиссии в СБП можно будет переводить другим гражданам в другие банки суммы до 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия составит 0,5% от суммы перевода, превышающей установленные лимиты, но не более 1500 рублей.
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россия, переводы в сбп, банковские переводы
РОССИЯ, переводы в СБП, банковские переводы
07:06 01.05.2024
 
В России увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами

Россияне смогут переводить между счетами до 30 миллионов рублей без комиссии

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСБП
СБП - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. С первого мая россияне получат возможность переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП между своими счетами в разных банках.
Соответствующие нормы закона вступают в силу 1 мая. Отмечается, что вышеупомянутый закон был принят еще летом 2023 года.
Тем не менее, сообщается, что отношении переводов, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты, изменения действовать не будут. При этом у банков появляется обязанность в случае, если гражданин или его представитель присутствуют в отделении, до осуществления такой операции проинформировать его о возможности бесплатного перевода денежных средств.
Также предполагается, что, помимо увеличения бесплатного лимита переводов между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц, банки лишаться возможности ограничивать размер или количество таких операций в пределах этого лимита.
Как и ранее, без комиссии в СБП можно будет переводить другим гражданам в другие банки суммы до 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия составит 0,5% от суммы перевода, превышающей установленные лимиты, но не более 1500 рублей.
 
РОССИЯпереводы в СБПбанковские переводы
 
 
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