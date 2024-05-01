https://1prime.ru/20240501/perevody-847821380.html

В России увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами

В России увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами - 01.05.2024, ПРАЙМ

В России увеличили лимит бесплатного перевода между своими счетами

С первого мая россияне получат возможность переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП между своими счетами в разных банках. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T07:06+0300

2024-05-01T07:06+0300

2024-05-01T07:06+0300

россия

переводы в сбп

банковские переводы

https://cdnn.1prime.ru/img/83754/78/837547856_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd78518008282f82aa4bc3d8aed3696f.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. С первого мая россияне получат возможность переводить до 30 миллионов рублей в месяц без комиссии через СБП между своими счетами в разных банках.Соответствующие нормы закона вступают в силу 1 мая. Отмечается, что вышеупомянутый закон был принят еще летом 2023 года.Тем не менее, сообщается, что отношении переводов, которые осуществляются в офисе банка, а также по номеру карты, изменения действовать не будут. При этом у банков появляется обязанность в случае, если гражданин или его представитель присутствуют в отделении, до осуществления такой операции проинформировать его о возможности бесплатного перевода денежных средств.Также предполагается, что, помимо увеличения бесплатного лимита переводов между своими счетами до 30 миллионов рублей в месяц, банки лишаться возможности ограничивать размер или количество таких операций в пределах этого лимита.Как и ранее, без комиссии в СБП можно будет переводить другим гражданам в другие банки суммы до 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия составит 0,5% от суммы перевода, превышающей установленные лимиты, но не более 1500 рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, переводы в сбп, банковские переводы