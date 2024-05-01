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ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России" - 01.05.2024, ПРАЙМ
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ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России"
ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России" - 01.05.2024, ПРАЙМ
ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России"
Задержки в оформлении посылок через "Почту России" с 30 апреля связаны с недостатком денежных средств на лицевом счете почтового оператора, сообщили в... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T15:54+0300
2024-05-01T15:54+0300
посылки
таможенные платежи
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Задержки в оформлении посылок через "Почту России" с 30 апреля связаны с недостатком денежных средств на лицевом счете почтового оператора, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. "С 30 апреля фиксируются факты задержки в оформлении посылок, доставляемых почтовым оператором АО "Почта России". Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки. В данном случае АО "Почта России" является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей", — прокомментировали в ФТС. "Проблемы возникли только с "платными" международными почтовыми отправлениями. По статистике доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений. Все находящиеся на контроле посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счет АО "Почта России" и подачи декларации в таможню", - также отметили в ФТС. Решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не выносятся, обратили внимание в службе. "Программные средства ФТС России работают в штатном режиме. Посылки, по которым не требуется уплата таможенных платежей, выпускаются автоматически за считанные минуты", — добавили в ФТС.
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посылки, таможенные платежи
посылки, таможенные платежи
15:54 01.05.2024
 
ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России"

ФТС объяснила задержки в оформлении международных посылок через "Почту России"

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНовое флагманское отделение "Почты России" в Санкт-Петербурге
Новое флагманское отделение Почты России в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Задержки в оформлении посылок через "Почту России" с 30 апреля связаны с недостатком денежных средств на лицевом счете почтового оператора, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
"С 30 апреля фиксируются факты задержки в оформлении посылок, доставляемых почтовым оператором АО "Почта России". Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки. В данном случае АО "Почта России" является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей", — прокомментировали в ФТС.
"Проблемы возникли только с "платными" международными почтовыми отправлениями. По статистике доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений.
Все находящиеся на контроле посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счет АО "Почта России" и подачи декларации в таможню", - также отметили в ФТС.
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Решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не выносятся, обратили внимание в службе.
"Программные средства ФТС России работают в штатном режиме. Посылки, по которым не требуется уплата таможенных платежей, выпускаются автоматически за считанные минуты", — добавили в ФТС.
 
посылкитаможенные платежи
 
 
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