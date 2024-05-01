https://1prime.ru/20240501/pochta-847826180.html

ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России"

ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России" - 01.05.2024, ПРАЙМ

ФТС объяснила задержки в оформлении посылок через "Почту России"

Задержки в оформлении посылок через "Почту России" с 30 апреля связаны с недостатком денежных средств на лицевом счете почтового оператора, сообщили в... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T15:54+0300

2024-05-01T15:54+0300

2024-05-01T15:54+0300

посылки

таможенные платежи

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/02/842490265_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_63886366eca4f749aaf12587c98f5ba8.jpg

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Задержки в оформлении посылок через "Почту России" с 30 апреля связаны с недостатком денежных средств на лицевом счете почтового оператора, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ. "С 30 апреля фиксируются факты задержки в оформлении посылок, доставляемых почтовым оператором АО "Почта России". Задержки связаны с недостатком денежных средств, размещаемых на лицевом счете для перечисления таможенных платежей за ввозимые посылки. В данном случае АО "Почта России" является уполномоченным почтовым оператором и лицом, ответственным за уплату таможенных платежей", — прокомментировали в ФТС. "Проблемы возникли только с "платными" международными почтовыми отправлениями. По статистике доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений. Все находящиеся на контроле посылки будут оформлены сразу после поступления денежных средств на лицевой счет АО "Почта России" и подачи декларации в таможню", - также отметили в ФТС. Решения о возврате посылок в страну отправления таможенными органами не выносятся, обратили внимание в службе. "Программные средства ФТС России работают в штатном режиме. Посылки, по которым не требуется уплата таможенных платежей, выпускаются автоматически за считанные минуты", — добавили в ФТС.

https://1prime.ru/20240415/pochta-rossii-847392756.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

посылки, таможенные платежи