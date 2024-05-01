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В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ
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В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией
В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ
В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией
приняли решение направить польских военнослужащих в северные воеводства, рассказали в главном командовании Вооруженных сил государства в соцсети X. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T05:36+0300
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россия
польша
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Власти Польши приняли решение направить польских военнослужащих в северные воеводства, рассказали в главном командовании Вооруженных сил государства в соцсети X."Просим вас в ближайшее время соблюдать предельную осторожность, поскольку на вашем пути могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация наступит период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах", — сообщило ведомство гражданам.Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с Калининградской областью России.В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. В последний раз государство подняло в воздух дежурные военные самолеты 27 апреля, что было объяснено якобы "активностью дальней авиации России"
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россия, польша
РОССИЯ, ПОЛЬША
05:36 01.05.2024
 
В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

Главное командование ВС Польши объявило о переброске техники на север страны

CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga PolskiПольский флаг, Варшава
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
CC BY-SA 2.0 / Lukas Plewnia / Flaga Polski
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Власти Польши приняли решение направить польских военнослужащих в северные воеводства, рассказали в главном командовании Вооруженных сил государства в соцсети X.
"Просим вас в ближайшее время соблюдать предельную осторожность, поскольку на вашем пути могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация наступит период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах", — сообщило ведомство гражданам.
Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с Калининградской областью России.
В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. В последний раз государство подняло в воздух дежурные военные самолеты 27 апреля, что было объяснено якобы "активностью дальней авиации России"
 
РОССИЯПОЛЬША
 
 
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