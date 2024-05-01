https://1prime.ru/20240501/polsha-847820533.html

В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ

В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

приняли решение направить польских военнослужащих в северные воеводства, рассказали в главном командовании Вооруженных сил государства в соцсети X. | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T05:36+0300

2024-05-01T05:36+0300

2024-05-01T05:36+0300

россия

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/13/841261380_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_2999a5db3dbb791fdf14cd2fb92a1d6f.jpg

МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Власти Польши приняли решение направить польских военнослужащих в северные воеводства, рассказали в главном командовании Вооруженных сил государства в соцсети X."Просим вас в ближайшее время соблюдать предельную осторожность, поскольку на вашем пути могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация наступит период с 4 по 6 мая в Западно-Поморском, Поморском и Варминско-Мазурском воеводствах", — сообщило ведомство гражданам.Поморское и Варминско-Мазурское воеводства граничат с Калининградской областью России.В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. В последний раз государство подняло в воздух дежурные военные самолеты 27 апреля, что было объяснено якобы "активностью дальней авиации России"

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, польша