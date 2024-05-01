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ВС Польши заявили о нахождении техники возле границ с Россией
ВС Польши заявили о нахождении техники возле границ с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ
ВС Польши заявили о нахождении техники возле границ с Россией
В рамках военных учений НАТО Steadfast Defender 2024 польское вооружение с четвертого по шестое мая будет находится граничащем с Россией Варминско-Мазурском... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T06:00+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В рамках военных учений НАТО Steadfast Defender 2024 польское вооружение с четвертого по шестое мая будет находится граничащем с Россией Варминско-Мазурском воеводстве, рассказали в главном командование ВС страны. "Будьте особенно осторожны в ближайшее время, так как на маршруте могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация учений пройдет с 4 по 6 мая в регионах Западнопоморского, Поморского и Варминско-Мазурского воеводств (на границе с Россией - ред.)", - сообщается в материале ведомства, опубликованном в соцсети X. Многомесячные учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник") проводятся с января по май. В маневрах будут задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. В последний раз государство подняло в воздух дежурные военные самолеты 27 апреля, что было объяснено якобы "активностью дальней авиации России".
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польша, вооруженные силы, нато
Вооружения, ПОЛЬША, вооруженные силы, НАТО
ВС Польши заявили о нахождении техники возле границ с Россией
ВС Польши сообщили о нахождении техники у границ с Россией в рамках учений НАТО
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В рамках военных учений НАТО Steadfast Defender 2024 польское вооружение с четвертого по шестое мая будет находится граничащем с Россией Варминско-Мазурском воеводстве, рассказали в главном командование ВС страны.
"Будьте особенно осторожны в ближайшее время, так как на маршруте могут встретиться многочисленные военные колонны. Кульминация учений пройдет с 4 по 6 мая в регионах Западнопоморского, Поморского и Варминско-Мазурского воеводств (на границе с Россией - ред.)", - сообщается в материале ведомства, опубликованном в соцсети X.
Многомесячные учения Steadfast Defender-2024 ("Стойкий защитник") проводятся с января по май. В маневрах будут задействованы около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.
В последнее время сообщения о мобилизации воздушных сил Польши поступают регулярно. Отмечается, что подобные действия часто совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. В последний раз государство подняло в воздух дежурные военные самолеты 27 апреля, что было объяснено якобы "активностью дальней авиации России".
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