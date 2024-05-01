https://1prime.ru/20240501/polsha-847822010.html

Польша проговорилась о секретных планах НАТО, пишет СМИ

Польша проговорилась о секретных планах НАТО, пишет СМИ - 01.05.2024, ПРАЙМ

Польша проговорилась о секретных планах НАТО, пишет СМИ

Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разрешить размещение на территории государства ядерного оружия НАТО в рамках программы Nuclear Sharing, если... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T10:32+0300

2024-05-01T10:32+0300

2024-05-01T10:32+0300

польша

нато

сша

ядерное оружие

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда выразил готовность разрешить размещение на территории государства ядерного оружия НАТО в рамках программы Nuclear Sharing, если союзники Польши решат это сделать для усиления безопасности блока, однако истинные мотивы Дуды заключаются в другом, сообщает обозреватель РИА Новости.Так, в статье отмечается, что заявления Дуды вызвали неоднозначную реакцию в правительстве страны. Если, например, премьер-министр Дональд Туск поддержал инициативу президента, однако члены его партии обратили внимание на то, что глава государства выступает с подобными заявлении на международном уровне, не согласуя при этом ничего с правительством.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечает обозреватель, в дипведомстве Польши и вовсе намекнули, что заявление Дуды вызвало негативную реакцию у союзников по НАТО.Отмечается, что подобными заявлениями Дуда намерен привлечь еще больше военной поддержки со стороны крупных игроков Североатлантического альянса. На данный момент Варваша выступает в качестве одного из самых крупных поставщиков финпомощи Киеву, но при этом ее арсеналы не становятся меньше.Обозреватель пишет, что подобная милитаризация делает из Польши одну из наиболее сильных в военном отношении стран. Кроме того, по его словам, размещение американского ядерного оружия прибавит политического капитала, а США в свою очередь получат нового могущественного и более "послушного" союзника в лице Варшавы в противовес Берлину и Парижу. К тому же, что немаловажно, более послушного, нежели Париж и Берлин.В Москве негативно отнеслись к заявлениям Дуды. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что это является явной провокацией.

https://1prime.ru/20240501/polsha-847820866.html

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польша, нато, сша, ядерное оружие