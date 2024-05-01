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В США сделали неожиданное признание о Путине
В США сделали неожиданное признание о Путине - 01.05.2024, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное признание о Путине
Запад питает беспочвенные надежды на то, антироссийские санкции вынудят мировое сообщество отвернуться от российского лидера Владимира Путина, рассказал в эфире | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T11:08+0300
2024-05-01T11:08+0300
2024-05-01T11:08+0300
россия
сша
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Запад питает беспочвенные надежды на то, антироссийские санкции вынудят мировое сообщество отвернуться от российского лидера Владимира Путина, рассказал в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", — заявил он.Кроме того, Джонсон подчеркнул, что если западные страны действительно надеются на это, то они абсолютно оторваны от реальности.Ранее Путин, комментируя политичсекий вектор США, сказал, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная стратегия.
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россия, сша, владимир путин
РОССИЯ, США, Владимир Путин
В США сделали неожиданное признание о Путине
Джонсон: Запад недооценил влияние Путина в мире
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ.
Запад питает беспочвенные надежды на то, антироссийские санкции вынудят мировое сообщество отвернуться от российского лидера Владимира Путина, рассказал в эфире Dialogue Works
экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", — заявил он.
Кроме того, Джонсон подчеркнул, что если западные страны действительно надеются на это, то они абсолютно оторваны от реальности.
Ранее Путин, комментируя политичсекий вектор США, сказал, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная стратегия.