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В США сделали неожиданное признание о Путине

В США сделали неожиданное признание о Путине - 01.05.2024, ПРАЙМ

В США сделали неожиданное признание о Путине

Запад питает беспочвенные надежды на то, антироссийские санкции вынудят мировое сообщество отвернуться от российского лидера Владимира Путина, рассказал в эфире | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T11:08+0300

2024-05-01T11:08+0300

2024-05-01T11:08+0300

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Запад питает беспочвенные надежды на то, антироссийские санкции вынудят мировое сообщество отвернуться от российского лидера Владимира Путина, рассказал в эфире Dialogue Works экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Путин становится сильнее, Путин становится популярнее. Популярность Путина выше, чем у Макрона, Трюдо, Байдена и Шольца вместе взятых", — заявил он.Кроме того, Джонсон подчеркнул, что если западные страны действительно надеются на это, то они абсолютно оторваны от реальности.Ранее Путин, комментируя политичсекий вектор США, сказал, что управление миром из одного центра подрывает его основу, и высказал мнение, что это ошибочная стратегия.

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россия, сша, владимир путин