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Названы самые востребованные рабочие специальности в России - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Названы самые востребованные рабочие специальности в России
Названы самые востребованные рабочие специальности в России - 01.05.2024, ПРАЙМ
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
Водители, продавцы и слесари вошли в список самых востребованных профессий в России, так показал опрос работодателей, проведенный сервисом "Работа.ру", пишет... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T16:38+0300
2024-05-01T16:38+0300
экономика
россия
работа
профессии
строительство
водители
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Водители, продавцы и слесари вошли в список самых востребованных профессий в России, так показал опрос работодателей, проведенный сервисом "Работа.ру", пишет РБК.Согласно опросу, почти треть работодателей испытывает нехватку разнорабочих на своих предприятиях. Также серьезный дефицит наблюдается в таких сферах, как автомобильные перевозки, торговля и техническое обслуживание оборудования. Итак, 24% работодателей столкнулись с трудностями при поиске водителей, ещё 23% — продавцов, а 21% компаний испытывают нехватку слесарей и грузчиков. В строительной отрасли наиболее востребованы электрики (этот вариант выбрали 16% опрошенных) и сами строители (11%). Услуги сантехников требуются 6% компаний-респондентов.По данным сервиса, в первом квартале 2024 года во многих отраслях существенно выросли средние зарплатные предложения.Наибольший рост был отмечен в транспортном секторе — на 17,1% до 112,5 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в производстве и АПК увеличились на 12% и достигли в среднем 90,3 тысяч рублей. В строительной отрасли рост составил 19,2%, а средняя оплата труда выросла до 123,8 тысяч рублей.
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россия, работа, профессии, строительство, водители
Экономика, РОССИЯ, работа, профессии, строительство, водители
16:38 01.05.2024
 
Названы самые востребованные рабочие специальности в России

"Работа.ру" назвала самые востребованные рабочие специальности в России

© РИА Новости . Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкПроизводство тяжелой техники на машиностроительном заводе "УралСпецТранс"
Производство тяжелой техники на машиностроительном заводе УралСпецТранс - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Водители, продавцы и слесари вошли в список самых востребованных профессий в России, так показал опрос работодателей, проведенный сервисом "Работа.ру", пишет РБК.
Согласно опросу, почти треть работодателей испытывает нехватку разнорабочих на своих предприятиях. Также серьезный дефицит наблюдается в таких сферах, как автомобильные перевозки, торговля и техническое обслуживание оборудования.
Итак, 24% работодателей столкнулись с трудностями при поиске водителей, ещё 23% — продавцов, а 21% компаний испытывают нехватку слесарей и грузчиков.
В строительной отрасли наиболее востребованы электрики (этот вариант выбрали 16% опрошенных) и сами строители (11%). Услуги сантехников требуются 6% компаний-респондентов.
Собеседование - ПРАЙМ, 1920, 26.04.2024
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По данным сервиса, в первом квартале 2024 года во многих отраслях существенно выросли средние зарплатные предложения.
Наибольший рост был отмечен в транспортном секторе — на 17,1% до 112,5 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в производстве и АПК увеличились на 12% и достигли в среднем 90,3 тысяч рублей. В строительной отрасли рост составил 19,2%, а средняя оплата труда выросла до 123,8 тысяч рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯработапрофессиистроительствоводители
 
 
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