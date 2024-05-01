https://1prime.ru/20240501/rabota-847826502.html

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

Названы самые востребованные рабочие специальности в России - 01.05.2024, ПРАЙМ

Названы самые востребованные рабочие специальности в России

Водители, продавцы и слесари вошли в список самых востребованных профессий в России, так показал опрос работодателей, проведенный сервисом "Работа.ру", пишет... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T16:38+0300

2024-05-01T16:38+0300

2024-05-01T16:38+0300

экономика

россия

работа

профессии

строительство

водители

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/01/847826344_0:254:2737:1794_1920x0_80_0_0_593a39063b7e4b4fb443731389f5eb64.jpg

МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Водители, продавцы и слесари вошли в список самых востребованных профессий в России, так показал опрос работодателей, проведенный сервисом "Работа.ру", пишет РБК.Согласно опросу, почти треть работодателей испытывает нехватку разнорабочих на своих предприятиях. Также серьезный дефицит наблюдается в таких сферах, как автомобильные перевозки, торговля и техническое обслуживание оборудования. Итак, 24% работодателей столкнулись с трудностями при поиске водителей, ещё 23% — продавцов, а 21% компаний испытывают нехватку слесарей и грузчиков. В строительной отрасли наиболее востребованы электрики (этот вариант выбрали 16% опрошенных) и сами строители (11%). Услуги сантехников требуются 6% компаний-респондентов.По данным сервиса, в первом квартале 2024 года во многих отраслях существенно выросли средние зарплатные предложения.Наибольший рост был отмечен в транспортном секторе — на 17,1% до 112,5 тысяч рублей в месяц. Зарплаты в производстве и АПК увеличились на 12% и достигли в среднем 90,3 тысяч рублей. В строительной отрасли рост составил 19,2%, а средняя оплата труда выросла до 123,8 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20240426/predosterezhenie-847736889.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, работа, профессии, строительство, водители