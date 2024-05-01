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В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты

В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты - 01.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T11:01+0300

2024-05-01T11:01+0300

2024-05-01T12:13+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть ракет ATACMS американского производства. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не подтверждает это. Он не ответил на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине. "Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное. Наши военные учатся в условиях реальных боевых действий, где возможно все и второго шанса может не быть, поэтому быстро адаптируются к поставляемому украинским нацистам дорогому западному оружию", — сказал Шеремет РИА Новости. По мнению депутата, сейчас США стоит задуматься о том, смогут ли они приспособиться к разнообразным видам эффективного российского оружия, которое приобретают другие страны после того, как оно доказало свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции."Что касается западного оружия, уничтожаемого в ходе СВО, то оно будет массово свозиться на открытые площадки для изучения и потехи зрителей, и для этого нам их мнения и подтверждения абсолютно не нужно", — сказал депутат. Ранее представитель Министерства обороны США сообщил РИА Новости, что Соединённые Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, ставшие частью России, как суверенную территорию Украины. Он также заявил, что ВСУ могут использовать в этих регионах оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.

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россия, сво, сша, ракеты atacms