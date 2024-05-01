Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты - 01.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240501/rakety-847823513.html
В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты
В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты - 01.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T11:01+0300
2024-05-01T12:13+0300
вооружения
россия
сво
сша
ракеты atacms
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть ракет ATACMS американского производства. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не подтверждает это. Он не ответил на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине. "Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное. Наши военные учатся в условиях реальных боевых действий, где возможно все и второго шанса может не быть, поэтому быстро адаптируются к поставляемому украинским нацистам дорогому западному оружию", — сказал Шеремет РИА Новости. По мнению депутата, сейчас США стоит задуматься о том, смогут ли они приспособиться к разнообразным видам эффективного российского оружия, которое приобретают другие страны после того, как оно доказало свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции."Что касается западного оружия, уничтожаемого в ходе СВО, то оно будет массово свозиться на открытые площадки для изучения и потехи зрителей, и для этого нам их мнения и подтверждения абсолютно не нужно", — сказал депутат. Ранее представитель Министерства обороны США сообщил РИА Новости, что Соединённые Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, ставшие частью России, как суверенную территорию Украины. Он также заявил, что ВСУ могут использовать в этих регионах оперативно-тактические ракеты ATACMS. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
https://1prime.ru/20240430/belyy-dom-847819077.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_104:0:2379:1706_1920x0_80_0_0_61f6e862f4f122108a4617267a89cf6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сво, сша, ракеты atacms
Вооружения, РОССИЯ, СВО, США, ракеты ATACMS
11:01 01.05.2024 (обновлено: 12:13 01.05.2024)
 
В Госдуме объяснили страхом отказ США признать, что ATACMS были сбиты

Депутат Шеремет: США боятся признать, что российская ПВО сбила ракеты ATACMS

© Фото : Public domain/John HamiltonЗапуск ракеты ATACMS
Запуск ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© Фото : Public domain/John Hamilton
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал страхом отказ США признать факт того, что российская ПВО сбила американские оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Во вторник российское Минобороны сообщало, что ВС РФ за сутки сбили шесть ракет ATACMS американского производства. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что не подтверждает это. Он не ответил на вопрос, сколько именно ракет ATACMS США предоставили Украине.
"Весь мир увидел, что военная мощь Запада сильно отстает от их пропагандистских роликов, поэтому Кирби просто боится признать очевидное. Наши военные учатся в условиях реальных боевых действий, где возможно все и второго шанса может не быть, поэтому быстро адаптируются к поставляемому украинским нацистам дорогому западному оружию", — сказал Шеремет РИА Новости.
По мнению депутата, сейчас США стоит задуматься о том, смогут ли они приспособиться к разнообразным видам эффективного российского оружия, которое приобретают другие страны после того, как оно доказало свою эффективность в зоне проведения специальной военной операции.
Пресс-секретарь Белого дома США Карин Жан-Пьер и координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби - ПРАЙМ, 1920, 30.04.2024
В Белом доме не смогли подтвердить данные о сбитых Россией ракетах ATACMS
Вчера, 20:24
"Что касается западного оружия, уничтожаемого в ходе СВО, то оно будет массово свозиться на открытые площадки для изучения и потехи зрителей, и для этого нам их мнения и подтверждения абсолютно не нужно", — сказал депутат.
Ранее представитель Министерства обороны США сообщил РИА Новости, что Соединённые Штаты рассматривают Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области, ставшие частью России, как суверенную территорию Украины. Он также заявил, что ВСУ могут использовать в этих регионах оперативно-тактические ракеты ATACMS.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине, но это не сможет изменить исход спецоперации.
 
ВооруженияРОССИЯСВОСШАракеты ATACMS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала