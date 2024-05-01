Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240501/rheinmetall--847824665.html
В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ
В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ
В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ
В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера за то, что компания богатеет благодаря поставкам вооружения Киеву,... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T13:42+0300
2024-05-01T13:42+0300
германия
rheinmetall
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1b593b891d7b7e7b4158046878469519.jpg
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера за то, что компания богатеет благодаря поставкам вооружения Киеву, пишет издание Bild.Отмечается, преступление произошло утром 1 мая в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Отмечается, что ответственность за поджог взяли на себя немецкие левые экстремисты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера", - следует из заявления заявлении экстремистов, которые утверждают, что Rheinmetall получает прибыль от объявленного канцлером Германии Олафом Шольцем "переломного момента", связанного с началом российской специальной военной операции на Украине. По словам ответственных, концерн накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью".Rheinmetall AG является немецким концерном, образованным 13 апреля 1889 года. Входит в перечень одних из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/51/842025116_272:0:3003:2048_1920x0_80_0_0_3d7322d3d2976d3dba8294456db479cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, rheinmetall, украина
ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, УКРАИНА
13:42 01.05.2024
 
В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ

Bild: экстремисты подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок для ВСУ

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера за то, что компания богатеет благодаря поставкам вооружения Киеву, пишет издание Bild.
Отмечается, преступление произошло утром 1 мая в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Отмечается, что ответственность за поджог взяли на себя немецкие левые экстремисты.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера", - следует из заявления заявлении экстремистов, которые утверждают, что Rheinmetall получает прибыль от объявленного канцлером Германии Олафом Шольцем "переломного момента", связанного с началом российской специальной военной операции на Украине.
По словам ответственных, концерн накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью".
Rheinmetall AG является немецким концерном, образованным 13 апреля 1889 года. Входит в перечень одних из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.
 
ГЕРМАНИЯRheinmetallУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала