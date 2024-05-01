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В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ
В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ - 01.05.2024, ПРАЙМ
В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ
В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера за то, что компания богатеет благодаря поставкам вооружения Киеву,... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T13:42+0300
2024-05-01T13:42+0300
2024-05-01T13:42+0300
германия
rheinmetall
украина
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера за то, что компания богатеет благодаря поставкам вооружения Киеву, пишет издание Bild.Отмечается, преступление произошло утром 1 мая в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Отмечается, что ответственность за поджог взяли на себя немецкие левые экстремисты.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера", - следует из заявления заявлении экстремистов, которые утверждают, что Rheinmetall получает прибыль от объявленного канцлером Германии Олафом Шольцем "переломного момента", связанного с началом российской специальной военной операции на Украине. По словам ответственных, концерн накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью".Rheinmetall AG является немецким концерном, образованным 13 апреля 1889 года. Входит в перечень одних из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.
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германия, rheinmetall, украина
ГЕРМАНИЯ, Rheinmetall, УКРАИНА
В Германии подожгли дом главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ
Bild: экстремисты подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок для ВСУ
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ.
В Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера за то, что компания богатеет благодаря поставкам вооружения Киеву, пишет издание Bild
.
Отмечается, преступление произошло утром 1 мая в коммуне Хермансбург в федеральной земле Нижняя Саксония. Отмечается, что ответственность за поджог взяли на себя немецкие левые экстремисты.
"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы оставили зажигательную смесь у садового домика Армина Паппергера", - следует из заявления заявлении экстремистов, которые утверждают, что Rheinmetall получает прибыль от объявленного канцлером Германии Олафом Шольцем "переломного момента", связанного с началом российской специальной военной операции на Украине.
По словам ответственных, концерн накапливает "различные старые типы танков", которые "теперь могут быть проданы Украине вместе с боеприпасами и с большой прибылью".
Rheinmetall AG является немецким концерном, образованным 13 апреля 1889 года. Входит в перечень одних из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. В основном концерн занимается производством военной техники, вооружения, а также производством комплектующих для автомобилей.