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США расшили санкции против десятков физлиц и организаций, связанных с РФ - 01.05.2024, ПРАЙМ
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США расшили санкции против десятков физлиц и организаций, связанных с РФ
США расшили санкции против десятков физлиц и организаций, связанных с РФ - 01.05.2024, ПРАЙМ
США расшили санкции против десятков физлиц и организаций, связанных с РФ
США расширили антироссийские санкции на десятки физлиц и организаций, связанных с Россией, заявили в американском минфине. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T20:22+0300
2024-05-01T21:33+0300
политика
санкции против рф
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США расширили антироссийские санкции на десятки физлиц и организаций, связанных с Россией, заявили в американском минфине.Как сообщило ведомство, в санкционный список вошли десятки физлиц, которые Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.В число попавших под санкции предприятий вошли автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон", казанский завод "Электроприбор", АО "Рау Фарм", компании группы "Сибантрацит", Ярославский моторный завод и другие российские предприятия.ЭнергетикаМинфин США объявил о введении санкций против компаний и судов, связанных с российским проектом "Арктик СПГ 2"."Сегодня министерство финансов (вводит санкции — прим. ред.) на две находящиеся в России организации, участвующие в связанных с газом строительных проектах — "Нефтегазстрой" и "ВНИПИ "Газдобыча"", — говорится в заявлении ведомства.Под новые санкции были помещены компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, "связанные с Арктик СПГ 2". В пояснении американской администрации указано, что обе компании являются операторам морских судов.В минфине добавили, что вводя ограничительные меры в отношении этих организаций, США преследуют цель "ограничить будущие энергетические доходы России и затормозить развитие будущих проектов".Морские судаСША распространили санкции на 16 морских судов, принадлежащих Российской Федерации.В санкционный перечень попали ООО "Эко Шиппинг" и 9 судов, указанных как собственность организации, а также ООО "Трансстрой" и три ее судна.В их число попали "Андрей Осипов", "Арктика 1", "Арктика 2", "Баренц", "Беринг", "Мангазея", "Михаил Бритнев", "Мыс Дежнева", "Мыс Флора", "Мыс Шмидта", "Мыс Желания" и "Василий Лановой".Американцы также ввели санкции против судов под флагами Сингапура и Панамы.Авиакомпания "Победа"Минфин США также заявил, что введены санкции против российской авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот". Отмечается, что на завершение взаимодействия с компанией дается три месяца.Поставки товаров и услуг авиакомпании "Победа" будут разрешены до 30 июня, а платежи — до 30 июля, свидетельствует опубликованная ведомством лицензия.Санкции, вводимые министерством финансов США, означают запрет на взаимодействие с указанной компанией для американских граждан и бизнеса, а также блокировку средств и активов компании на территории США.
https://1prime.ru/20240501/velikobritaniya-847826898.html
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санкции против рф, сша, россия
Политика, санкции против РФ, США, РОССИЯ
20:22 01.05.2024 (обновлено: 21:33 01.05.2024)
 
США расшили санкции против десятков физлиц и организаций, связанных с РФ

Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией

© AFP / Brendan SmialowskiЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© AFP / Brendan Smialowski
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США расширили антироссийские санкции на десятки физлиц и организаций, связанных с Россией, заявили в американском минфине.
Как сообщило ведомство, в санкционный список вошли десятки физлиц, которые Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.
В число попавших под санкции предприятий вошли автозавод "Урал", Брянский автозавод, завод по производству электроники "Протон", казанский завод "Электроприбор", АО "Рау Фарм", компании группы "Сибантрацит", Ярославский моторный завод и другие российские предприятия.
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Энергетика

Минфин США объявил о введении санкций против компаний и судов, связанных с российским проектом "Арктик СПГ 2".
"Сегодня министерство финансов (вводит санкции — прим. ред.) на две находящиеся в России организации, участвующие в связанных с газом строительных проектах — "Нефтегазстрой" и "ВНИПИ "Газдобыча"", — говорится в заявлении ведомства.
Под новые санкции были помещены компания Red Box Energy Services из Сингапура и CFU Shipping из Гонконга и их суда, "связанные с Арктик СПГ 2". В пояснении американской администрации указано, что обе компании являются операторам морских судов.
В минфине добавили, что вводя ограничительные меры в отношении этих организаций, США преследуют цель "ограничить будущие энергетические доходы России и затормозить развитие будущих проектов".

Морские суда

США распространили санкции на 16 морских судов, принадлежащих Российской Федерации.
В санкционный перечень попали ООО "Эко Шиппинг" и 9 судов, указанных как собственность организации, а также ООО "Трансстрой" и три ее судна.
В их число попали "Андрей Осипов", "Арктика 1", "Арктика 2", "Баренц", "Беринг", "Мангазея", "Михаил Бритнев", "Мыс Дежнева", "Мыс Флора", "Мыс Шмидта", "Мыс Желания" и "Василий Лановой".
Американцы также ввели санкции против судов под флагами Сингапура и Панамы.

Авиакомпания "Победа"

Минфин США также заявил, что введены санкции против российской авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот". Отмечается, что на завершение взаимодействия с компанией дается три месяца.
Поставки товаров и услуг авиакомпании "Победа" будут разрешены до 30 июня, а платежи — до 30 июля, свидетельствует опубликованная ведомством лицензия.
Санкции, вводимые министерством финансов США, означают запрет на взаимодействие с указанной компанией для американских граждан и бизнеса, а также блокировку средств и активов компании на территории США.
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