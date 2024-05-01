https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847830409.html
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний - 01.05.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний
США ввели санкции против двух связанных с "Росатомом" компаний: "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки" (Rusatom Machine Tools Joint Stock Company), сообщил... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T21:32+0300
2024-05-01T21:32+0300
2024-05-01T21:32+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух связанных с "Росатомом" компаний: "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки" (Rusatom Machine Tools Joint Stock Company), сообщил госдеп. "Это седьмая санкционная мера против дочерних компаний госкорпорации "Росатом". На этот раз санкции нацелены на юрлица, осуществляющие поставки оборудования", - говорится в сообщении госдепа. Там отмечается, что санкции коснулись "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки".США также распространили ограничения на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ".АО ЦКБА, как отмечается на сайте компании, входит в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех".
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сша, россия, росатом, ростех
Политика, США, РОССИЯ, Росатом, Ростех
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний
США ввели санкции против компаний, связанных с "Росатомом" и "Ростехом"
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух связанных с "Росатомом" компаний: "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки" (Rusatom Machine Tools Joint Stock Company), сообщил госдеп.
"Это седьмая санкционная мера против дочерних компаний госкорпорации "Росатом". На этот раз санкции нацелены на юрлица, осуществляющие поставки оборудования", - говорится в сообщении госдепа.
Там отмечается, что санкции коснулись "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки".
США также распространили ограничения на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ".
АО ЦКБА, как отмечается на сайте компании, входит в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех".
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