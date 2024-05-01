Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний - 01.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847830409.html
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний - 01.05.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний
США ввели санкции против двух связанных с "Росатомом" компаний: "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки" (Rusatom Machine Tools Joint Stock Company), сообщил... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T21:32+0300
2024-05-01T21:32+0300
политика
сша
россия
росатом
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_c32b6a13722c8956ff9a070eb9ea424d.jpg
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух связанных с "Росатомом" компаний: "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки" (Rusatom Machine Tools Joint Stock Company), сообщил госдеп. "Это седьмая санкционная мера против дочерних компаний госкорпорации "Росатом". На этот раз санкции нацелены на юрлица, осуществляющие поставки оборудования", - говорится в сообщении госдепа. Там отмечается, что санкции коснулись "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки".США также распространили ограничения на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ".АО ЦКБА, как отмечается на сайте компании, входит в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех".
https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847828866.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/25/841392572_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_e1e1c077421f277f59a9cf9605c27a80.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, росатом, ростех
Политика, США, РОССИЯ, Росатом, Ростех
21:32 01.05.2024
 
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний

США ввели санкции против компаний, связанных с "Росатомом" и "Ростехом"

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против двух связанных с "Росатомом" компаний: "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки" (Rusatom Machine Tools Joint Stock Company), сообщил госдеп.
"Это седьмая санкционная мера против дочерних компаний госкорпорации "Росатом". На этот раз санкции нацелены на юрлица, осуществляющие поставки оборудования", - говорится в сообщении госдепа.
Там отмечается, что санкции коснулись "ИПН Станкостроение" и "Русатом станки".
США также распространили ограничения на Центральное конструкторское бюро аппаратостроения (АО ЦКБА) и ТПК "Аргус-НВ".
АО ЦКБА, как отмечается на сайте компании, входит в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы" государственной корпорации "Ростех".
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
США расшили санкции против десятков физлиц и организаций, связанных с РФ
20:22
 
ПолитикаСШАРОССИЯРосатомРостех
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала