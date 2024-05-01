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США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ - 01.05.2024, ПРАЙМ
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США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ
США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ - 01.05.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ
США ввели санкции против 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и войск РХБЗ Минобороны РФ, сообщил госдепартамент. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T21:37+0300
2024-05-01T22:59+0300
политика
сша
санкции против рф
минобороны
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и войск РХБЗ Минобороны РФ, сообщил госдепартамент. В пресс-релизе структура названа ведущим военным научным центром, который занимается защитой от инфекционных заболеваний и биологических угроз.В госдепартаменте США обвинили институт в связях с программой биологических вооружений, само существование которой Россия отрицает.США объяснили введение санкций против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, при этом в Вашингтоне не приводят подтверждающих эти обвинения доказательств и отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.Ранее США расширили антироссийские санкции на десятки физлиц и организаций, связанных с Россией, заявили в американском минфине.Как сообщило ведомство, в санкционный список вошли десятки физлиц, которые Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.
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сша, санкции против рф, минобороны
Политика, США, санкции против РФ, МИНОБОРОНЫ
21:37 01.05.2024 (обновлено: 22:59 01.05.2024)
 
США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ

США ввели санкции против 48-го НИИ Минобороны и войск РХБЗ

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Министерства обороны РФ
Флаг на здании Министерства обороны РФ - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и войск РХБЗ Минобороны РФ, сообщил госдепартамент.
В пресс-релизе структура названа ведущим военным научным центром, который занимается защитой от инфекционных заболеваний и биологических угроз.
В госдепартаменте США обвинили институт в связях с программой биологических вооружений, само существование которой Россия отрицает.
США объяснили введение санкций против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, при этом в Вашингтоне не приводят подтверждающих эти обвинения доказательств и отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
Ранее США расширили антироссийские санкции на десятки физлиц и организаций, связанных с Россией, заявили в американском минфине.
Как сообщило ведомство, в санкционный список вошли десятки физлиц, которые Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.
Флаг США
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний
21:32
 
ПолитикаСШАсанкции против РФМИНОБОРОНЫ
 
 
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