https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847830739.html
США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ
США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ - 01.05.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ
США ввели санкции против 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и войск РХБЗ Минобороны РФ, сообщил госдепартамент. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T21:37+0300
2024-05-01T21:37+0300
2024-05-01T22:59+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и войск РХБЗ Минобороны РФ, сообщил госдепартамент. В пресс-релизе структура названа ведущим военным научным центром, который занимается защитой от инфекционных заболеваний и биологических угроз.В госдепартаменте США обвинили институт в связях с программой биологических вооружений, само существование которой Россия отрицает.США объяснили введение санкций против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, при этом в Вашингтоне не приводят подтверждающих эти обвинения доказательств и отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.Ранее США расширили антироссийские санкции на десятки физлиц и организаций, связанных с Россией, заявили в американском минфине.Как сообщило ведомство, в санкционный список вошли десятки физлиц, которые Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.
https://1prime.ru/20240501/sanktsii-847830409.html
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сша, санкции против рф, минобороны
Политика, США, санкции против РФ, МИНОБОРОНЫ
США ввели санкции против научного института Минобороны РФ и войск РХБЗ
США ввели санкции против 48-го НИИ Минобороны и войск РХБЗ
ВАШИНГТОН, 1 мая — ПРАЙМ. США ввели санкции против 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и войск РХБЗ Минобороны РФ, сообщил госдепартамент.
В пресс-релизе структура названа ведущим военным научным центром, который занимается защитой от инфекционных заболеваний и биологических угроз.
В госдепартаменте США обвинили институт в связях с программой биологических вооружений, само существование которой Россия отрицает.
США объяснили введение санкций против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ, а также ряда российских институтов, компаний и их руководителей тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин, при этом в Вашингтоне не приводят подтверждающих эти обвинения доказательств и отказываются замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ.
Ранее США расширили антироссийские санкции на десятки физлиц и организаций, связанных с Россией, заявили в американском минфине.
Как сообщило ведомство, в санкционный список вошли десятки физлиц, которые Вашингтон подозревает в причастности к российскому ВПК и связанных с ним компаний, в их числе граждане России, Азербайджана и Белоруссии.
США ввели санкции против связанных с "Росатомом" и "Ростехом" компаний