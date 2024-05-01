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Раскрыто, на сколько стали богаче российские миллиардеры с начала 2024 года - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, на сколько стали богаче российские миллиардеры с начала 2024 года
Раскрыто, на сколько стали богаче российские миллиардеры с начала 2024 года - 01.05.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, на сколько стали богаче российские миллиардеры с начала 2024 года
За первые месяцы 2024 года самые богатые бизнесмены из России в совокупности разбогатели на 14,895 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T09:06+0300
2024-05-01T09:14+0300
россия
состояние миллиардеров
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. За первые месяцы 2024 года самые богатые бизнесмены из России в совокупности разбогатели на 14,895 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Так, согласно информации агентства, больше всех вновь прибавил экс-бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. Он знял шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 5,34 миллиарда долларов - до 24,2 миллиарда.Отмечается, что индекс рассчитывают на основе цен на акции компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 255 миллионов долларов, до 31,3 миллиарда. Второе и третье место соответственно поделили совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда) и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,47 миллиарда, также до 27,4 миллиарда долларов). Четвертую строчку занял совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 1,57 миллиарда долларов, до 25,9 миллиарда. На пятом месте остается основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,22 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда. Мельниченко остался на шестом месте. Ранее сообщалось, что состояние американского бизнесмена Илона Маска за последние несколько дней выросло на более чем 37 миллиардов долларов.Отмечалось, что это стало самым большим недельным ростом его прибыли с весны 2022 года. Подобная динамика обусловлена тем, что ценные бумаги Tesla существенно прибавили в стоимости на фоне новостей о потенциальном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu.
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россия, состояние миллиардеров
РОССИЯ, состояние миллиардеров
09:06 01.05.2024 (обновлено: 09:14 01.05.2024)
 
Раскрыто, на сколько стали богаче российские миллиардеры с начала 2024 года

BBI: состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $14,9 млрд

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. За первые месяцы 2024 года самые богатые бизнесмены из России в совокупности разбогатели на 14,895 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Так, согласно информации агентства, больше всех вновь прибавил экс-бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко. Он знял шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 5,34 миллиарда долларов - до 24,2 миллиарда.
Отмечается, что индекс рассчитывают на основе цен на акции компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.
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Самым богатым из них остается один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 255 миллионов долларов, до 31,3 миллиарда. Второе и третье место соответственно поделили совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 2,78 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда) и бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,47 миллиарда, также до 27,4 миллиарда долларов).
Четвертую строчку занял совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 1,57 миллиарда долларов, до 25,9 миллиарда. На пятом месте остается основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,22 миллиарда долларов, до 25,1 миллиарда. Мельниченко остался на шестом месте.
Ранее сообщалось, что состояние американского бизнесмена Илона Маска за последние несколько дней выросло на более чем 37 миллиардов долларов.Отмечалось, что это стало самым большим недельным ростом его прибыли с весны 2022 года. Подобная динамика обусловлена тем, что ценные бумаги Tesla существенно прибавили в стоимости на фоне новостей о потенциальном сотрудничестве с китайской технологической компанией Baidu.
 
РОССИЯсостояние миллиардеров
 
 
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