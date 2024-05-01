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"Весь Донбасс". В США ужаснулись отчаянному решению Сырского

"Весь Донбасс". В США ужаснулись отчаянному решению Сырского - 01.05.2024, ПРАЙМ

"Весь Донбасс". В США ужаснулись отчаянному решению Сырского

на Авдеевском направлении, лишний раз продемонстрировал, в какой сложном положении находятся военные, поделился своим мнением экс-разведчик ВС США Скотт Риттер... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T07:45+0300

2024-05-01T07:45+0300

2024-05-01T07:45+0300

спецоперация на украине

россия

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всу

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МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский, говоря о тактическом отпуплении украинской армии на Авдеевском направлении, лишний раз продемонстрировал, в какой сложном положении находятся военные, поделился своим мнением экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong."То, что Сырский начал говорить об отступлении — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил. <...> Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением", — подчеркнул бывший разведчик.Кроме того, Риттер обратил внимание на то, что если в ВСУ продолжится кадровый голод, то это может спровоцировать невозможность украинских солдат удерживать те оборонительные позиции, на которые отступят. По его словам, возможное отступление украинских войск будет настолько масштабным, что у России появится возможность освободить весь Донбасс.Ранее Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

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россия, украина, всу