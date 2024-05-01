https://1prime.ru/20240501/spetsoperatsiya-na-ukraine-847821625.html
"Весь Донбасс". В США ужаснулись отчаянному решению Сырского
"Весь Донбасс". В США ужаснулись отчаянному решению Сырского - 01.05.2024, ПРАЙМ
"Весь Донбасс". В США ужаснулись отчаянному решению Сырского
на Авдеевском направлении, лишний раз продемонстрировал, в какой сложном положении находятся военные, поделился своим мнением экс-разведчик ВС США Скотт Риттер... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T07:45+0300
2024-05-01T07:45+0300
2024-05-01T07:45+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/82/843028292_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_14ec34b5a5198558b94e6960ad677722.jpg
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Главком ВСУ Александр Сырский, говоря о тактическом отпуплении украинской армии на Авдеевском направлении, лишний раз продемонстрировал, в какой сложном положении находятся военные, поделился своим мнением экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong."То, что Сырский начал говорить об отступлении — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил. <...> Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением", — подчеркнул бывший разведчик.Кроме того, Риттер обратил внимание на то, что если в ВСУ продолжится кадровый голод, то это может спровоцировать невозможность украинских солдат удерживать те оборонительные позиции, на которые отступят. По его словам, возможное отступление украинских войск будет настолько масштабным, что у России появится возможность освободить весь Донбасс.Ранее Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://1prime.ru/20240430/ilon-mask-847814520.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84302/82/843028292_115:0:1042:695_1920x0_80_0_0_b8976cb96d90744fffc053db76b47013.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
"Весь Донбасс". В США ужаснулись отчаянному решению Сырского
Экс-разведчик Риттер: тактические отходы Сырского перерастут в стратегический
МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ.
Главком ВСУ Александр Сырский, говоря о тактическом отпуплении украинской армии
на Авдеевском направлении, лишний раз продемонстрировал, в какой сложном положении находятся военные, поделился своим мнением экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью
Youtube-каналу Danny Haiphong.
"То, что Сырский начал говорить об отступлении — это нечто новое, это значит, что украинцы больше не могут поддерживать такую линию фронта, им не хватает сил. <...> Я думаю, сейчас мы наблюдаем начальный этап того, что станет серией тактических отходов, то есть стратегическим отступлением", — подчеркнул бывший разведчик.
Кроме того, Риттер обратил внимание на то, что если в ВСУ продолжится кадровый голод, то это может спровоцировать невозможность украинских солдат удерживать те оборонительные позиции, на которые отступят. По его словам, возможное отступление украинских войск будет настолько масштабным, что у России появится возможность освободить весь Донбасс.
Ранее Сырский пожаловался на сложную ситуацию на фронте, которая складывается отнюдь не в пользу Киева. По его словам, Россия существенно превосходит ВСУ и активно атакует их по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
Маск сделал заявление про Одессу после слов Сырского