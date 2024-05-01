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ВМС США сделали неожиданное заявление о судостроении
ВМС США сделали неожиданное заявление о судостроении - 01.05.2024, ПРАЙМ
ВМС США сделали неожиданное заявление о судостроении
США утратили способность самостоятельность строить танкеры для перевозки сжиженного природного газа, заявил министр военно-морских сил Карлос дель Торо. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T19:58+0300
2024-05-01T19:58+0300
2024-05-01T19:59+0300
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ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. США утратили способность самостоятельность строить танкеры для перевозки сжиженного природного газа, заявил министр военно-морских сил Карлос дель Торо. "Мы потеряли эту компетенцию здесь, в США. Мы не можем даже построить для себя СПГ-суда здесь, в США", — сказал он на слушаниях в конгрессе. Американские судостроители в 1977-1980 годах спустили на воду 16 танкеров для перевозки СПГ, после чего перенесли их производство за рубеж, в том числе в Южную Корею. США при этом являются крупнейшим в мире экспортером СПГ.В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
https://1prime.ru/20240427/sanktsii-847767974.html
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сша, спг, танкер
Экономика, США, СПГ, танкер
ВМС США сделали неожиданное заявление о судостроении
Карлос дель Торо: США разучились самостоятельно строить СПГ-танкеры
ВАШИНГТОН, 1 мая – ПРАЙМ. США утратили способность самостоятельность строить танкеры для перевозки сжиженного природного газа, заявил министр военно-морских сил Карлос дель Торо.
"Мы потеряли эту компетенцию здесь, в США. Мы не можем даже построить для себя СПГ-суда здесь, в США", — сказал он на слушаниях в конгрессе.
Американские судостроители в 1977-1980 годах спустили на воду 16 танкеров для перевозки СПГ, после чего перенесли их производство за рубеж, в том числе в Южную Корею. США при этом являются крупнейшим в мире экспортером СПГ.
В РФ ранее не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В Кремле назвали неуместными рассуждения о санкциях ЕС против СПГ России