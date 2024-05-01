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В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ
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В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ
В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией
Опосредованная борьба с Россией на Украине потерпела крах, но власти США пытаются это скрыть, написал в социальной сети Х экс-советник Пентагона полковник в... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T10:02+0300
2024-05-01T10:02+0300
россия
сша
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Опосредованная борьба с Россией на Украине потерпела крах, но власти США пытаются это скрыть, написал в социальной сети Х экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — сообщил он.В Кремле неоднократно заявляли, что вливание вооружения и средств в Киев делает из западных стран прямыми участниками украинского конфликта. Тем не менее, президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет намерения вступать с военную конфронтацию с НАТО, и уже тем более нападать на стран-участниц Североатлантического альянса.
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россия, сша, украина, нато
РОССИЯ, США, УКРАИНА, НАТО
10:02 01.05.2024
 
В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Макгрегор: США скрывают поражение в прокси-войне с Россией на Украине

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Опосредованная борьба с Россией на Украине потерпела крах, но власти США пытаются это скрыть, написал в социальной сети Х экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
"Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — сообщил он.
В Кремле неоднократно заявляли, что вливание вооружения и средств в Киев делает из западных стран прямыми участниками украинского конфликта. Тем не менее, президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет намерения вступать с военную конфронтацию с НАТО, и уже тем более нападать на стран-участниц Североатлантического альянса.
 
РОССИЯСШАУКРАИНАНАТО
 
 
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