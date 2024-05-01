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В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией - 01.05.2024, ПРАЙМ

В США сделали неожиданное заявление о войне с Россией

Опосредованная борьба с Россией на Украине потерпела крах, но власти США пытаются это скрыть, написал в социальной сети Х экс-советник Пентагона полковник в... | 01.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-01T10:02+0300

2024-05-01T10:02+0300

2024-05-01T10:02+0300

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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Опосредованная борьба с Россией на Украине потерпела крах, но власти США пытаются это скрыть, написал в социальной сети Х экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор."Нынешняя администрация скрывает огромный провал марионеточной войны с Россией на Украине", — сообщил он.В Кремле неоднократно заявляли, что вливание вооружения и средств в Киев делает из западных стран прямыми участниками украинского конфликта. Тем не менее, президент России Владимир Путин заявлял, что у Москвы нет намерения вступать с военную конфронтацию с НАТО, и уже тем более нападать на стран-участниц Североатлантического альянса.

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