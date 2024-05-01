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Компании в США отказываются от контрактов в рамках помощи Киеву, пишет СМИ
Компании в США отказываются от контрактов в рамках помощи Киеву, пишет СМИ - 01.05.2024, ПРАЙМ
Компании в США отказываются от контрактов в рамках помощи Киеву, пишет СМИ
Некоторые компании в США отказываются заключать с Пентагоном долгосрочные контракты, предполагающие фиксированную стоимость восполнения поставляемого из... | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T12:01+0300
2024-05-01T12:01+0300
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Некоторые компании в США отказываются заключать с Пентагоном долгосрочные контракты, предполагающие фиксированную стоимость восполнения поставляемого из арсеналов министерства оружия Украине, следует из отчета Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).Ранее сообщалось, что военные ведомства Штатов заключили или намерены вскоре заключить многолетние контракты на закупку пяти типов вооружений, предоставляемых Украине. Тем не менее отмечалось, что Пентагон сталкивается с проблемами при реализации вышеуказанных планов. Так, ряд подрядчиков неохотно заключают долгосрочные соглашения из-за их фиксированной цены."Минобороны собирает уроки, извлеченные из опыта первого использования дополнительного финансирования для замены (поставляемых Украине вооружений - ред.). К ним относятся, среди прочего, замечания о проблемах и решениях использования многолетних контрактов на закупки", — сообщается в отчете.Из отчета следует, что военное ведомство США уже снабдило Киев вооружением на миллиарды долларов. Отмечается, что по состоянию на март текущего года конгресс выделил выделил 25,9 миллиарда долларов в виде дополнительного финансирования, которое Минобороны может использовать для замены этих вооружений.Президент США Джо Байден ранее подписал закон о предоставлении Киеву финансовой помощи на сумму порядка 61 миллиарда долларов. Однако отмечается, что не все эти средства непосредственно перейдут Украине: так, порядка 23 миллиардов долларов будут выделены на восполнение запасов США, более 13 миллиардов предназначены для закупки вооружений для Украины, 11,3 миллиарда — на "текущие военные операции США в регионе", 7,9 миллиарда — на поддержание функционирования украинского правительства, и заключительные 26 миллионов будут направлены на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.
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сша, украина, нато, военная помощь украине
США, УКРАИНА, НАТО, военная помощь Украине
Компании в США отказываются от контрактов в рамках помощи Киеву, пишет СМИ
Конгресс США: подрядчики не желают заключать контракты в рамках помощи Киеву
МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ.
Некоторые компании в США отказываются заключать с Пентагоном долгосрочные контракты, предполагающие фиксированную стоимость восполнения поставляемого из арсеналов министерства оружия Украине, следует из отчета
Контрольно-финансового управления конгресса GAO (Government Accountability Office).
Ранее сообщалось, что военные ведомства Штатов заключили или намерены вскоре заключить многолетние контракты на закупку пяти типов вооружений, предоставляемых Украине. Тем не менее отмечалось, что Пентагон сталкивается с проблемами при реализации вышеуказанных планов. Так, ряд подрядчиков неохотно заключают долгосрочные соглашения из-за их фиксированной цены.
"Минобороны собирает уроки, извлеченные из опыта первого использования дополнительного финансирования для замены (поставляемых Украине вооружений - ред.). К ним относятся, среди прочего, замечания о проблемах и решениях использования многолетних контрактов на закупки", — сообщается в отчете.
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Из отчета следует, что военное ведомство США уже снабдило Киев вооружением на миллиарды долларов. Отмечается, что по состоянию на март текущего года конгресс выделил выделил 25,9 миллиарда долларов в виде дополнительного финансирования, которое Минобороны может использовать для замены этих вооружений.
Президент США Джо Байден ранее подписал закон о предоставлении Киеву финансовой помощи на сумму порядка 61 миллиарда долларов. Однако отмечается, что не все эти средства непосредственно перейдут Украине: так, порядка 23 миллиардов долларов будут выделены на восполнение запасов США, более 13 миллиардов предназначены для закупки вооружений для Украины, 11,3 миллиарда — на "текущие военные операции США в регионе", 7,9 миллиарда — на поддержание функционирования украинского правительства, и заключительные 26 миллионов будут направлены на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.