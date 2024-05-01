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Маск высказался по поводу упущенного шанса Украины в Стамбуле - 01.05.2024, ПРАЙМ
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Маск высказался по поводу упущенного шанса Украины в Стамбуле
Маск высказался по поводу упущенного шанса Украины в Стамбуле - 01.05.2024, ПРАЙМ
Маск высказался по поводу упущенного шанса Украины в Стамбуле
Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией на переговорах в 2022 году в Стамбуле, заявил американский бизнесмен Илон Маск. | 01.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-01T14:18+0300
2024-05-01T14:18+0300
россия
украина
сша
илон маск
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией на переговорах в 2022 году в Стамбуле, заявил американский бизнесмен Илон Маск.Таким образом он ответил на пост миллиардера Дэвида Сакса, который привел доказательства того, что конфликт между Россией и Украиной мог рзрешиться еще тогда."Да", - ответил Маск миллиардеру. Ранее глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорил, что боевые действия на территории Украины могли закончиться весной 2022 года, но руководство Киева не пошли на условие нейтралитета страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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россия, украина, сша, илон маск
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Илон Маск
14:18 01.05.2024
 
Маск высказался по поводу упущенного шанса Украины в Стамбуле

Маск считает, что Киеву нужно было соглашаться на сделку с Москвой в Стамбуле

© AFP / Peter Parks" Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
 Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2024
© AFP / Peter Parks
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МОСКВА, 1 мая - ПРАЙМ. Украине нужно было соглашаться на сделку с Россией на переговорах в 2022 году в Стамбуле, заявил американский бизнесмен Илон Маск.
Таким образом он ответил на пост миллиардера Дэвида Сакса, который привел доказательства того, что конфликт между Россией и Украиной мог рзрешиться еще тогда.
"Да", - ответил Маск миллиардеру.
Ранее глава партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия говорил, что боевые действия на территории Украины могли закончиться весной 2022 года, но руководство Киева не пошли на условие нейтралитета страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
 
РОССИЯУКРАИНАСШАИлон Маск
 
 
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